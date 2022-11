Nördlinger Basketball-Junioren siegen gegen Donauwörth

Die U10 der Nördlinger Basketballer hat ihr Heimspiel gegen Donauwörth deutlich gewonnen. Gegen Stadtbergen mussten sich die Kinder aber geschlagen geben.

In der Bezirksoberliga Schwaben hat die Nördlinger U10 gemischt kürzlich zwei Spiele absolviert.

BG Leitershofen Stadtbergen – TSV Nördlingen 64:36. Zu ihrem ersten Einsatz musste die U10 am Sonntagnachmittag nach Stadtbergen fahren und dort gegen eine extrem quirlige Mannschaft antreten.

Im ersten Viertel ging es gleich los mit einem schnellem Spiel in beide Richtungen und leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. Die Nördlinger brauchten erst ein wenig Zeit, um ins Spiel zu finden. Nach dem ersten Viertel stand es 19:10. Im zweiten Viertel präsentierten sich die Gäste jedoch in schöner Spiellaune, zogen zum Korb, passten zu den freien Mitspielern und verteidigten gut. Der Lohn der Arbeit war ein beinahe ausgeglichener Halbzeitstand von 25:22.

Gegner zieht dem TSV Nördlingen immer weiter davon

Leider kam nach der Halbzeit etwas Sand ins Getriebe: Statt konsequent den Abschluss am Brett zu suchen, wurde immer wieder am Rand der Zone abgestoppt und geworfen, wobei das Wurfglück nicht auf der Seite der Nördlinger war. So zog der Gegner immer weiter davon. Im letzten Viertel waren die Leitershofer Kinder konditionell deutlich stärker und überrannten die Nördlinger förmlich. Schließlich mussten sich die Rieser deutlich mit 64:36 geschlagen geben.

Gespielt haben: David Ahne , Leopold Haag (6 Punkte), Freya Hennig (4), Luca Jonetzko (8), Matthis Lichtenstern (7), Kai Rudolph (5), Jakob Schneider , Maximilian Gaugler (2) und Lucas Hefele (4)

TSV Nördlingen - VSC Donauwörth 75:14. Im ersten Heimspiel traten die Kinder aus Nördlingen hoch motiviert an und wollten unbedingt ihren ersten Sieg nach Hause bringen. In den ersten fünf Minuten taten sich jedoch beide Mannschaften recht schwer, Punkte zu werfen. Zu groß war die Aufregung und der Ball prallte entweder weit zurück, oder rollte wieder aus dem Korb heraus. Zuerst gelangen den Donauwörthern ein paar Treffer und sie gingen mit einem Dreier 7:4 in Führung, bevor die Einheimischen ins Spiel fanden und den Ball in schneller Folge dreimal im gegnerischen Korb versenken konnten. Das erste Viertel konnte Nördlingen so 10:7 für sich entscheiden. Im zweiten Viertel verteidigten die Nördlinger so stark, dass sie weitere Gegenkörbe verhindern konnten und auf der Gegenseite immer wieder trafen. Bis zur Halbzeitpause konnte man sich so einen komfortablen 39:7 Vorsprung erspielen.

Nördlinger Basketballer gewinnen hoch gegen Donauwörth

Nach dem Halbzeitwechsel hatten die Nördlinger endgültig Tritt gefasst. Es wurde viel gepasst, der besser positionierte Spieler gesucht, gute Schnellangriffe auf den gegnerischen Korb durchgeführt und der Vorsprung kontinuierlich bis zum Ende des dritten Viertels auf 55:12 erhöht. Das Ende war dann weitgehend in Nördlinger Hand, weil die Kinder aus Donauwörth einfach den Korb nicht mehr trafen, während die Einheimischen weiter mit allen Spielern punkteten und schließlich mit 75:14 souverän gewannen. (AZ)

Gespielt haben: David Ahne (6 Punkte), Jakob Frank , Leopold Haag (11), Freya Hennig (11), Luca Jonetzko (6), Matthis Lichtenstern (13),Kai Rudolph (8), Jakob Schneider (6), Maximilian Gaugler (6), Lucas Hefele (4), Klara Koch (4)