Forheims Bestleistung reicht zum Sieg nicht aus

Der dritte Wettkampftag der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen ist absolviert. Dabei hat sich Spitzenreiter Oberringingen abermals keine Blöße gegeben und sich in Forheim durchgesetzt. Die Enkinger mussten sich den Gästen aus Herkheim knapp geschlagen geben, während Wechingens Zweite nach einem klaren 4:0 gegen Steinhart weiter knapp hinter den Oberringingern bleibt.

Die Adlerberg Schützen aus Herkheim trafen auf die Egerschützen Enkingen. Nico Graf fand erst in der letzten Serie mit 96 Ringen zurück zu seinem gewohnten Niveau, was ihm gegen Enkingens Rebekka Wüst aber nichts mehr half. Mit drei Ringen mehr (374:371) sicherte sie sich einen Punkt. Keine Chance hatte Julia Beck gegen Herkheims Carmen Frisch und deren Saisonbestleistung von 390 Ringen – das 1.1. Katja Wüst und Natalie Rehle lagen nach der ersten Serie gleichauf und hatten in Serie zwei jeweils einen Durchhänger. Allerdings erholte sich Rehle schneller davon und sicherte mit 368 zu 362 Ringen den Punkt für Herkheim. Enkingens Janina Rothgang lag zwischenzeitlich sechs Ringe vor Steffen Pur, der aber letztendlich erst auf- und dann überholte. Die Begegnung endete mit 3:1 für Herkheim.

Luftgewehr-Gauoberliga: Wechingens Zweite besiegt Steinhart souverän

Ein Zeichen setzten die Wörnitzschützen aus Wechingen im Kampf gegen Steinhart. Andreas Nagel und Maximilian Kleinert lagen nach Serie eins noch gleich auf, doch die insgesamt 385 Ringe von Nagel waren am Ende zu viel für den Steinharter. Wechingens Thomas Groß konnte seine Routine als erfahrener Schütze ausspielen und setzte Jannik Schwefel unter Druck, der diesem nicht gewachsen war, sodass auch der zweite Punkt in Wechingen blieb. Andreas Buinger schoss gegen Marlene Maier von Anfang an stabil und brachte einen Vorsprung von drei Ringen ins Ziel – Punkt für Wechingen. Daniel Keiling und Stefan Hertle trennte nach der zweiten Serie nur ein Ring. Mit den zwei 97er-Serien von Keiling konnte Hertle dann nicht mehr mithalten. Die Steinharter Schützen mussten sich mit 0:4 geschlagen geben und rutschen damit auf den letzten Platz. Wechingen II bleibt Zweiter und direkter Verfolger von Oberringingen.

Der Tabellenführer war seinerseits in Forheim zu Gast. Die Enzianschützen wollten es den Eichenlaubschützen nicht zu einfach machen und zeigten dies mit einem neuen Mannnschaftsrekord in der Gauoberliga von 1501 Ringen. Alle vier Schützen der Forheimer erzielten über 370 Ringe und setzten damit Oberringingen unter Druck. Manuel Möhnle bezwang somit Christian Beck, der nur 366 Ringe vorlegen konnte. Weniger erfolgreich waren allerdings seine Mannschaftskollegen. Sophia Thums gute 380 Ringe reichten gegen Michael Hurler (385) nicht aus. Oberringingens Christoph Rauh lag mit 384 Ringen nur einen Zähler hinter seinem Mannschaftskollegen, Manuela Heider hatte dagegen mit 378 keine Chance. Obwohl Sven Heider mit 372 Ringen seine Bestleistung der Saison erzielte, musste er sich Sandra Stelzer um sieben Ringe geschlagen geben. Oberringingen holte damit einen weiteren Sieg und verbleibt an der Tabellenspitze.

Gauoberliga im Überblick:

Enkingen – Herkheim 1:3 (1474:1503). R. Wüst – Graf 374:371; Beck – Frisch 366:390; K. Wüst – Rehle 362:368; Rothgang – Pur 372:374

Forheim – Oberringingen 1:3 (1501:1514). Thum – Hurler 380:385; M. Heider – Rauh 378:384; Möhnle – Beck 371:366; S. Heider – Stelzer 372:379

Wechingen – Steinhart 4:0 (1515:1486). A. Nagel – Kleinert 385:377; Groß – Schwefel 376:372; Keiling – Hertle 382:368; Buinger – Maier 372:369

Tabelle:

Oberringingen 9:0 11:1 4544 Wechingen 8:1 10:2 4542 Herkheim 6:3 7:5 4486 Forheim 2:7 3:9 4450 Enkingen 1:8 3:9 4355 Steinhart 1:8 2:10 4414