Dürrenzimmern führt die Tabelle an

Zum ersten Mal in der Geschichte des Schützenvereins Junglandbund Dürrenzimmern tritt die erste Luftpistolenmannschaft in der Bezirksliga an. Zwei Wettkämpfe haben bereits stattgefunden – und dabei hat „Düzi“ gezeigt, dass mit den Riesern zu rechnen ist, auch wenn es vor eigenem Publikum mehr als knapp war.

SV 1912 Giengen-Burgberg – Junglandbund Dürrenzimmern 1378:1397 Ringe. Im ersten Wettkampf gab Dürrenzimmerns Daniel Hartmannschott mit starken 362 Ringen die Richtung vor. Andreas Feldmeier zog eine magere 81er-Serie runter, seine 347 Ringe reichten als einziges Dürrenzimmerer Ergebnis nicht zu einem Einzelpunkt. Dafür setzten sich Luca Vogelgsang (339) und Markus Bettinger (349) jeweils in ihren Duellen durch, am Ende standen 1397 Ringe gegen die 1378 von Giengen-Burgberg und die ersten drei Mannschaftspunkte für den Junglandbund.

Luftpistolen-Bezirksliga: Aufsteiger Dürrenzimmern gewinnt die ersten beiden Wettkämpfe

Junglandbund Dürrenzimmern – Gemütlichkeit Mertingen 1407:1403 Ringe. Mit Spannung erwartet wurde der erste Heimwettkampf des Junglandbunds. Im Gemeindezentrum Dürrenzimmern fand sich am Mittwoch, 23. Oktober, ein ordentliches Publikum ein, um auf der Leinwand die Ergebnisse live mitzuverfolgen. Die Besucherinnen und Besucher sollten ihr Kommen nicht bereuen. „Schotti“ Hartmannschott auf Position eins zeigte sich erneut konstant und behielt mit 363 Ringen knapp die Oberhand gegen Mertingens Thomas Rieger (361). Markus Bettinger konnte mit seinen 340 Ringen diesmal nicht zufrieden sein und zog gegen Christian Klimaschka (345) den Kürzeren.

Doch die Schützen auf den Positionen drei und vier rissen es auch diesmal raus für die Rieser: Andreas Feldmeier leistete sich keinen Aussetzer und kam mit 85, 91, 92 und 86 Ringen auf 354 Ringe, vier mehr als sein Kontrahent Rainer Sichert (350). Enorm verbessert zeigte sich außerdem Luca Vogelgsang, der mit 350 Ringen Oliver Wengert (347) den Einzelpunkt abnahm und damit den Sieg für „Düzi“ klarmachte.

Enzian Forheim macht Auftaktniederlage im zweiten Wettkampf wieder wett

Enzian Forheim – SV Giengen-Burgberg 1399:1375 Ringe. Auch die zweite Rieser Mannschaft der Liga hat sich gefangen und die Auftaktniederlage wettgemacht. Marco Schweier auf Position eins leistete sich keinen Aussetzer und behielt mit 366 Ringen die Oberhand gegen Daniel Waibel (353). Die Kontrahenten auf Position 2 hießen Manuel Möhnle und Jochen Klopfer. Beide blieben an diesem Abend unter ihren eigenen Erwartungen. Der Forheimer Möhnle kam mit Serien von 85, 81, 85 und 88 auf 339 Gesamtringe. Sein Kontrahent hatte vor allem bei den letzten Schüssen sichtlich mit dem Druck zu kämpfen und schnitt mit 336 noch etwas schwächer ab.

Icon Vergrößern Die Luftpistolen-Mannschaften aus Forheim mit ihren Gegner aus Giengen: (von links) Jochen Klopfer, Rudolf Wolf, Daniel Waibel, Sven Heider, Marco Schweier, Rudolf Baamann, Manuel Möhnle und Thomas Keßler. Foto: Steffen Fröhlich Icon Schließen Schließen Die Luftpistolen-Mannschaften aus Forheim mit ihren Gegner aus Giengen: (von links) Jochen Klopfer, Rudolf Wolf, Daniel Waibel, Sven Heider, Marco Schweier, Rudolf Baamann, Manuel Möhnle und Thomas Keßler. Foto: Steffen Fröhlich

Sven Heider aus Position drei startete denkbar schlecht mit 80 Ringen, konnte sich aber mit Serien von 92, 86 und 87 Ringen deutlich steigern. Giengens Rudolf Baamann schoss hingegen konstant und beendete seinen Wettkampf mit 351 Gesamtringen, was ihm den Sieg gegen die 345 Ringe des Forheimers brachte. Auf Position vier duellierten sich Thomas Keßler und Rudolf Wolf messen. Forheims Keßler hatte nach 20 Schüssen schon ein Polster von zehn Ringen auf Wolf, dem die erste Serie ziemlich misslang (79). Am Ende setzte sich Thomas Keßler hier durch und sicherte mit 349 Ringen gegen Wolfs 335 das 3:1 für die Enzianschützen.

Derby bei den Forheimer Schützen steht in Kürze an

Nach den ersten beiden Wettkämpfen führt der Junglandbund Dürrenzimmern damit die Tabelle der Luftpistolen-Bezirksliga Gruppe 8 an und geht mit Rückenwind ins Rieser Derby. Am 8. November geht es zu Enzian Forheim. (AZ)

Tabelle:

Dürrenzimmern 6:0 6:2 2804 Wittislingen 5:1 6:2 2826 Forheim 3:3 3:5 2781 Reisensburg 2:4 4:4 2778 5. Mertingen 2:4 3:5 2804 Giengen-Burgberg 0:6 2:6 2753