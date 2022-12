Ausnahmeschütze Vietz trägt sich in Maihingens Goldenes Buch ein

Nach zwei deutschen Meistertiteln wird Edwin Vietz von seiner Heimatgemeinde Maihingen eine große Ehre zuteil. Einen besonderen Dank richtet Vietz an seine Familie.

Zweimal deutscher Meister und viele weitere hochrangige Titel im Schießsport in den vergangenen Jahren zeichnen ihn aus, den Ausnahmeschützen Edwin Vietz aus Maihingen. Um diese außergewöhnlichen sportlichen Erfolge auch in seiner Heimatgemeinde zu würdigen, wurde am vergangenen Montag von der Gemeinde Maihingen zur Eintragung ins Goldene Buch mit einer kleinen Feier in das Maihinger Schützenheim eingeladen.

Edwin Vietz konnte sich dieses Jahr gleich zweimal Deutscher Meister nennen. In Hannover holte er sich Gold in der Disziplin Auflage KK100 und in Dortmund stand er auf dem Podest für die Disziplin Auflage Luftgewehr zehn Meter. Diese außergewöhnlichen Leistungen und seine Verdienste als Schütze und Trainer in den letzten 50 Jahren lobte auch besonders Bürgermeister Franz Stimpfle. Seit seinem Eintritt in den Schützenverein im Jahr 1972 hat Edwin Vietz unzählige Erfolge und Titel wie Schützenkönig, Vereinsmeister, Gäukönig, schwäbischer und bayerischer Meister, sowie Bronze, Silber und Gold bei den Deutschen Meisterschaften sammeln können. Auch als Trainer im Jugendbereich für den Ries-Gau konnte er mit seinen Schützlingen nennenswerte Siege wie schwäbische, bayerische und deutsche Meistertitel einfahren.

Schütze Vietz ist ein Aushängeschild für die Gemeinde Maihingen

Solche Leistungen können nur durch großen sportlichen Ehrgeiz, Wille und Ausdauer sowie eine hohe Konzentrationsfähigkeit gemeistert werden, betonte Stimpfle und tat dem Geehrten seinen Respekt und große Anerkennung kund. Für Maihingen sei Vietz mit seinen Erfolgen im Schützensport ein Aushängeschild, das die Gemeinde weit über die Grenzen des Rieses repräsentiert. Auch der Vorsitzende des Schützenvereins Ludwig Ostermeyer beglückwünschte den deutschen Meister und zeigte großen Stolz, einen solch erfolgreichen Schützen im Verein zu haben. Ebenso sei Edwin Vietz ein stets hilfsbereiter Sportkamerad, auf den man im Vereinsleben immer zählen könne.

Nach den ehrenden Worten durfte sich Edwin Vietz ins Goldene Buch der Gemeinde Maihingen eintragen – eine große Ehre für den deutschen Meister, wie er selbst sagt. Im Anschluss bedankte sich Edwin Vietz bei der Gemeinde und dem Schützenverein für die große Anerkennung. Vor allem aber sprach er ein großes Dankeschön an seine Frau Sieglinde und seine Familie aus, die ihn bei seinem aufwendigen Hobby immer unterstützen – ohne sie wäre sein Erfolg nie möglich gewesen.

