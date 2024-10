Manuel Meyer ist der Rekordspieler des TSV Nördlingen

Vor dem Bayernligaspiel des TSV Nördlingen gegen den SV Schalding-Heining in der vergangenen Woche wurde dem 31-jährigen Manuel Meyer eine besondere Ehre zuteil: Fußball-Abteilungsleiter Andreas Langer überreichte ihm ein Trikot mit der aufgedruckten Zahl „333“. „Manuel hat letzte Woche beim Sieg in Landsberg seinen alten Freund Stefan Raab eingeholt, was die Zahl der Einsätze seit seiner ersten Herrensaison 2011/12 anbelangt“, so Langer.

Damals bildete er mit 19 Jahren neben Daniel Hensolt und Nico Oefele ein treffsicheres Trio, das den Abgang von Top-Torjäger Feriz Meha kompensierte. Langer weiter: „Mit dem heutigen Spiel wird er alleiniger Rekordhalter, wir hoffen, dass er noch viele Spiele für den TSV bestreiten wird“, sagte der Abteilungsleiter. Die Auszeichnung beflügelte den Offensivspieler, der mit einem fulminanten Linksschuss das zwischenzeitliche 2:2 erzielt hatte; es war sein erstes Saisontor. Dabei gab es Zeiten, in denen der Außenstürmer zweistellig getroffen hatte: In den Saisons 2012/13 und 2013/14 waren es in der Landesliga jeweils 16 Tore. In der Saison 2017/18 waren es wiederum in der Landesliga 15 Treffer und in der Bayernligasaison 2022/23 erzielte er immerhin 13 Tore. Insgesamt sind es 103 Tore und 32 Assists, ferner 34 Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte. Neunmal wurde er in die FuPa-Elf der Woche gewählt. Im Juli 2018 erlitt er bei einem Vorbereitungsspiel gegen den VfR Aalen einen Kreuzbandriss, sodass er in der Saison 2018/19 nur sechs Punktspiele bestritt. (jais)