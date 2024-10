Erster Sieg: 17-Jährige Jana Fix lässt Freising verzweifeln

Die Damen I des FSV Marktoffingen sind wohl schon am zweiten Spieltag als Aufsteiger in der Bayernliga angekommen. Ging das erste Spiel in Tiefenbach mit 0:3 noch daneben, so feierten sie gegen den mit drei 3:0-Siegen beeindruckend gestarteten SC Freising einen überraschenden 3:1 (26:24, 25:11, 23:25, 26:24)-Auswärtssieg.

Neben dem Dreier für die Tabelle war der Sieg auch fürs Selbstbewusstsein sehr wichtig. Immerhin entschieden die Marktoffinger Spielerinnen vor dem lautstarken SC-Publikum zwei der drei knappen Entscheidungen für sich. Der Clou gelang dabei den FSV-Damen im vierten Satz. Der SC-Freising stand beim 24:21 kurz vor dem Ausgleich und der Tie-Break schien trotz einer 2:0-Führung unvermeidbar. Da kam der große Auftritt von Lisa Müller, die bis zum umjubelten Siegpunkt (26:24) alle ihre Aufschläge so servierte, dass fünf FSV-Punkte in Serie möglich waren.

FSV Markoffingen: Jana Fix ließ Freising verzweifeln

Einen großen Anteil an der Serie hatten auch die starke FSV-Libera Jana Fix, die mit zwei spektakulären Abwehraktionen den SC verzweifeln ließ und auch das Duo Jenny Stempfle und Maria Altenburger, das die gelungenen Abwehraktionen mit zwei klasse Angriffen vergoldeten. Die FSV-Damen waren beim Auswärtsspiel in Freising aber vom ersten Punkt an präsent. Kristin Löfflad und vor allem Eva-Maria Schröter sorgten mit ihren Aufschlägen für Sicherheit. Der Satz hätte schon früher entschieden sein müssen, aber der FSV gab eine 24:21-Führung wieder ab, schaffte aber mit zwei zwei „big-points“ den Satzgewinn (26:24).

Danach spielte der FSV groß auf. Starke Aufschläge von Eva-Maria Schröter und Maria Altenburger, die zusammen mit Laura Geiß auch im Angriff kaum blockbar war, ermöglichten einen unfassbaren 19:8-Vorsprung. Das immer besser werdende 17-jährige Nachwuchstalent Tina Stimpfle setzte dem tollen FSV-Auftritt mit vier Aufschlägen bis zum 25:11 das Sahnehäubchen auf. Tabellenführer Freising hatte mit dieser FSV-Form wohl nicht gerechnet, setzte mit ihren starken Angreiferinnen ab jetzt aber volle Kraft entgegen. Mit Pauline Klunkler am Aufschlag erspielten sie sich einen ersten nennenswerten Vorsprung (12:8).

Die junge FSV-Libera Jana Fix organisierte mit einer für eine 17-Jährige erstaunlichen Ruhe und Cleverness eine fast perfekte Annahme und Abwehr. Freising brachte trotz aller Versuche des FSV den Vorsprung mit 25:23 durch und verkürzte auf 2:1. Das Spiel hatte seinen Höhepunkt erreicht. Freising wollte den Satzausgleich, Marktoffingen den ersten Sieg. Kräftezehrende lange Ballwechsel, spektakuläre Blockaktionen und manches „Ahh“ und „Ohh“ auf dem Spielfeld wie auch bei den Fans beschreiben den Satzverlauf ganz trefflich. Beim 24:21 hatte Freising Satzball, aber dann machte Marktoffingen alles klar. Das Trainerteam Theresa Wizinger und Sven Wachsmann war rundum „happy“ , lobte vor allen die klasse Teamleistung und hofft auf einen ähnlich starken Auftritt am Samstag um 17 Uhr beim ersten Heimspiel gegen Niedervichbach.