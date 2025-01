Porcaris im Frühjahr vereint beim SC Athletik Nördlingen

Im Gespräch mit unserer Zeitung am 18. Oktober dieses Jahres sagte Massimiliano Porcari, damals noch Spielertrainer beim SV Megesheim, er würde liebend gerne mit seinem älteren Bruder Giuseppe in einer Mannschaft spielen, was zuletzt in der Saison 2018/19 in der B-Klasse Nord beim SC Athletik Nördlingen der Fall war. Aber: „Solange jeder von uns Spielertrainer machen will, bleibt dies ein Traum“, so der Megesheimer Torjäger. Doch nun wird aus dem Wunsch Wirklichkeit: Porcari (24) wechselt zur Rückrunde zum SC Athletik.

