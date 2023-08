Minigolf

Minigolf-Stadtmeisterschaft: Der dritte Streich des Piraten-Chefs

Die 10. Minigolf-Stadtmeisterschaft in Nördlingen lockte wieder 72 Spielerinnen und Spieler auf die Anlage am Berger Tor.

Plus Marcel Kraft lässt mit einer phänomenalen zweiten Runde die Favoriten der Stadtmeisterschaft in Nördlingen hinter sich. Zwei Frauen schaffen es in die Top Ten.

So richtig spannend wurde die 10. Nördlinger Stadtmeisterschaft im Minigolf erst spätabends gegen 22.30 Uhr im Rechenzentrum von Jürgen Büttner. Klar war zu diesem Zeitpunkt lediglich, dass Top-Favorit Daniel Sandmeier und mit ihm auch weitere der „üblichen Verdächtigen“ im entscheidenden zweiten Durchgang geschwächelt hatten. Doch hatte einer der 36 Finalisten daraus Kapital schlagen können? Das war die Frage, die Büttner in der folgenden halben Stunde bei der Auswertung am PC klären musste.

Dabei hatte es nach dem ersten Durchgang noch nicht nach einer großen Überraschung ausgesehen. Daniel Sandmeier, Turniergewinner der vergangenen beiden Jahre, hatte starke 28 Schläge vorgelegt und dabei gleich neun der 18 Bahnen mit nur einem Schlag gemeistert. Wer sollte ihn noch von seinem dritten Titelgewinn in Folge abhalten? Maxim Rabouin folgte mit 30 Schlägen, dahinter eine Vierergruppe mit jeweils 32 Schlägen: Nicola Lang und Franziska Müller sowie Christian Friedrich und Turnierorganisator Ralf Kluge. Der „Cut“, der das Teilnehmerfeld vor der zweiten Runde auf 36 Starterinnen und Starter halbierte, lag bei 44 Schlägen. In den Finaldurchgang schaffte es dabei keine der Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen, die das Turnier zum wiederholten Mal als Teambuilding-Maßnahme nutzten. Sichtlich Gefallen an der ganz anderen Art von Zielsport hatte indes der neue Angels-Trainer Matiss Rozlapa; der Lette überstand mit 43 Schlägen knapp den Cut und wurde am Ende mit insgesamt 97 Versuchen 33. des Gesamttableaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

