13 Fahrer für den MC-Kesseltal in Höchstädt am Start

Im Fichtelgebirge stand die nächste Runde der Deutschen Autocross Meisterschaft an. Dabei holten die Fahrer des MCK gute Ergebnisse.

Am zweiten Juniwochenende fand in Höchstädt im Fichtelgebirge der dritte Lauf zur Deutschen Autocross Meisterschaft statt. Bei besten Bedingungen wurde schon am Samstag ein Pokallauf ausgetragen. Hier nahmen auch Fabian Horneber auf seinem neu erworbenen Peters CrossKart als Fünftplatzierter und Mathias Faul aus Oberglauheim bei den Spezialcrossbuggy als Zweitplatzierter teil.

Am Sonntag standen die Wertungsläufe zur Deutschen Meisterschaft an und es sollten etliche gute Platzierungen von den MCK’lern eingefahren werden. Bei den Juniorbuggy belegte der Schwenninger Raphael Schäferling nach starken Vorläufen einen guten fünften Platz. Ben Eberle aus Aufhausen konnte bei den Juniortourenwagen in den Läufen auch überzeugen und sicherte sich im Finale einen tollen zweiten Platz. In der Klasse Serientourenwagen fuhr der Unterglauheimer Dominic Schön nach guten Vorläufen im Finale trotz eines technischen Problems einen Sieg ein.

Amerdinger Andreas Fürst zeigt ein nahezu perfektes Wochenende

Für den Bissinger Jens Hafner war bei den Supertourenwagen 2WD nach dem zweiten Vorlauf Schluss, da er in eine Kollision verwickelt war und nicht mehr starten konnte. In derselben Klasse gewann der Brachstadter Markus Kurtz die Vorlaufwertung und kämpfte sich im Finale, das dreimal gestartet wurde, auf einen guten dritten Platz. Bei den 4WD Tourenwagen nahm der namensgleiche Markus Kurtz aus Brachstadt nach längerer Zeit wieder an einem DM-Lauf teil und kam nach kleineren Problemen in den Vorläufen im Finale auf Platz fünf. Für den Amerdinger Andreas Fürst war es ein fast perfektes Wochenende. Er gewann das Training, alle Vorläufe sowie das Finale. Fabian Horneber aus Heilsbronn ereilte in seinem ersten DM Rennen bei den Crossbuggy nach zwei guten Vorläufen im dritten Lauf einen Defekt und wurde im Finale auf Platz Zehn gewertet. In der Klasse Spezialcrossbuggy bis 1600 cm³ fuhr Mathias Faul in einem tollen Finale auf Platz drei. Ein komplettes MCK-Podest komplettierten hier der hoch motivierte Regensburger Franz Beck auf dem zweiten Platz und der Amerdinger Martin Fürst, der sich in der starken Klasse den Sieg sicherte.

In der Hubraum-stärksten Klasse 5b hatten beide Starter des MCK mit Problemen zu kämpfen. Letztlich sicherte sich Marco Fürst aus Amerdingen im Finale den dritten Platz, knapp hinter seinem Vereinskollegen, dem Flachslandener Jens Baltzer, der auf Platz zwei ins Ziel kam. Das nächste Rennen findet vom 22. bis 23. Juni in Oschersleben statt. (AZ)