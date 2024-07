Die SpVgg Deiningen befindet sich im Umbruch

Traineränderung bei der SpVgg Deiningen: Thomas Ranftl hat aus persönlichen Gründen aufgehört. Der bisher als spielender Co-Trainer agierende Andreas Kaiser ist jetzt Haupttrainer. Sein Co-Trainer ist wiederum Manuel Seefried und damit die Wunschlösung des 37-jährigen Kaiser.

Andreas Kaiser entstammt dem TSV Nördlingen, war aber schon einmal von 2011 bis 2013 bei der SpVgg Deiningen und geht nun in die dritte Saison bei der Spielvereinigung. Seefried ist ebenfalls 37 Jahre alt und spielte in den vergangenen Jahren ausschließlich in der zweiten Mannschaft. Änderungen gibt es auch bei der Reserve: „Chris Oppel und die SpVgg haben sich in beiderseitigem Einvernehmen dazu entschieden, die sehr lange gemeinsame Zeit vorerst nicht fortzusetzen. Die zweite Mannschaft betreut ab sofort Florian Deffner“, teilt Tobias Kempter, der sportliche Leiter der Fußballer, auf Anfrage mit. Deffner ist 32 Jahre alt.

Fußball: In der Kreisklasse Nord wartet auf die SpVgg Deiningen gleich ein harter Brocken

Sascha Hof (31) und Daniel Pflanz (30) haben beide offiziell ihre Karriere beendet. Bei Bedarf helfen sie aber bei der zweiten Mannschaft aus. Die Vorbereitung läuft bisher gut, die Trainingseinheiten sind laut Kempter bestens besucht: „Die Jungs und das Trainerteam sind sehr motiviert für die neue Saison, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Ein großes Dankeschön gilt es noch Tommy Ranftl und Chris Oppel auszusprechen, die mit vollem Elan die letzten beiden Spielzeiten bestritten haben. Der Erfolg in der ersten Saison war direkt so nicht zu erwarten, aber wir haben ihn natürlich gerne mitgenommen. Leider konnten wir letzte Saison die Klasse nicht halten, was verschiedene Gründe hatte, aber schlussendlich verdient war.“

Chris Oppel habe laut Kempter fünf Jahre hervorragende Arbeit bei der zweiten Mannschaft vollbracht, mit drei Meisterschaften und einem respektablen dritten Platz in der mit vielen ersten Mannschaften besetzten B-Klasse Nord. Deiningens sportlicher Leiter lenkt jetzt den Fokus auf die neue Spielzeit, „die nicht einfach werden wird“. Mit Ederheim wartet gleich mal ein „Brocken“ im ersten Saisonspiel auf die Deininger. „Nichtsdestotrotz wollen wir den direkten Aufstieg in die Kreisliga wieder schaffen! Die Neuzugänge Joshi Zwickel, Peter Gerstmeier und Matthias Stegmüller machen einen sehr guten Eindruck in den ersten Einheiten. Die Jungs werden uns mit Sicherheit sofort weiterhelfen. Die Jugendspieler, die rausgekommen sind, werden langsam an den Herrenbereich rangeführt und Schritt für Schritt aufgebaut“, erklärt Kempter.