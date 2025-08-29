Das ist der neue Teamkoordinator des TSV Nördlingen

Der TSV Nördlingen stellt die Weichen für die Zukunft. Wie der Verein mitteilt, übernimmt mit Werner Schmid ein langjähriger Leistungsträger und ehemaliger Fußball-Kapitän die neu geschaffene Funktion des Teamkoordinators.

Schmid ist im Ries längst kein Unbekannter. Über ein Jahrzehnt prägte er das Gesicht der ersten Mannschaft, führte den TSV nicht nur sportlich, sondern auch menschlich als Kapitän an. Nach seiner aktiven Zeit war der Sulzdorfer zudem viele Jahre als Co-Trainer im Verein tätig und kennt dadurch auch die Abläufe „hinter den Kulissen“ bestens. „Der TSV war für mich immer mehr als nur ein Verein – es ist ein Stück Heimat“, sagt der 53-Jährige.

Sportlicher Leiter Julian Brandt fällt aus gesundheitlichen Gründen vorerst aus

In seiner neuen Rolle wird Schmid vor allem die erste Mannschaft in der Bayernliga sowie die U23 in der Bezirksliga begleiten. Darüber hinaus soll er auch den Übergang von Nachwuchsspielern in den Seniorenbereich unterstützen – eine Aufgabe, die er in enger Zusammenarbeit mit den Trainern angeht.

Die Position des Teamkoordinators wurde geschaffen, da Julian Brandt, der bisherige Sportliche Leiter, aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht mehr im Amt tätig sein kann. Mit der neuen Struktur soll die entstandene Lücke aufgefangen und die Vereinsarbeit in geordneten Bahnen weitergeführt werden.

Schnittstelle zwischen Trainern und Abteilungsleitung beim TSV Nördlingen

Als Schnittstelle zwischen Trainern und Abteilungsleitung wird Schmid künftig dafür sorgen, dass Informationen schneller fließen und Entscheidungen gemeinsam getragen werden. Gleichzeitig steht er den Trainerteams als Ansprechpartner zur Seite. „Mit Werner Schmid gewinnen wir jemanden, der den Verein aus dem Effeff kennt und sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns passt", betont die Vereinsführung. Mit Schmid setze der TSV nicht nur auf fachliche Kompetenz, sondern auch auf Vereinsidentität. Die Botschaft ist klar: Tradition und Zukunft sollen beim TSV Nördlingen Hand in Hand gehen.