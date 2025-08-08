Team hinter den Angels Nördlingen organisiert sich neu

Der Verein hinter den Eigner Angels Nördlingen, die BG Donau-Ries, hat sich in seiner turnusgemäßen Mitgliederversammlung neu aufgestellt. Im Rahmen der Sitzung wurden die beiden Vorstände Thomas Hennig und Bene Lasser verabschiedet.

Nachdem sich bereits vor Wochen die Vorzeichen verdichtet hatten, dass der bestehende Vorstand am Ende des regulären Zwei-Jahres-Turnus so nicht mehr zur Verfügung stehen würde, beschloss man, völlig neue Wege zu gehen. Angeleitet von Niklas Pothmann, der seine berufliche Expertise als Personal- und Unternehmensberater einfließen ließ, wurde zuerst die Vielfalt an zu bewältigenden Aufgaben sortiert und neu gruppiert. Fünf übergeordnete Arbeitskreise widmeten sich fortan dem Sponsoring, dem Marketing, den Finanzen, der Organisation und der sportlichen Leitung.

BG Donau-Ries verteilt ehrenamtliche Arbeit im Verein neu

Jeder Arbeitskreis benannte einen Speaker sowie jeweils eine Stellvertretung. Die Kreise arbeiteten seitdem weitgehend autark, Überschneidungen und Vernetzungen wurden durch Speaker-Treffen gewährleistet. Durch die intensive und kommunikativ fordernde Arbeit in den Kreisen kristallisierte sich nach und nach die personelle Besetzung des neuen Vorstands heraus, sodass bei der Mitgliederversammlung folgende Neubesetzung gewählt wurde:

Als gleichberechtigte geschäftsführende Vorstände wurden Ingrid Hecht-Wittmann, Daniel Tänzer und Martin Fürleger gewählt. Daneben fungieren weiterhin Monika Stöcklein als Kassiererin und Verena Schneider als Schriftführerin. Zu Beisitzern mit Stimmrecht wurden zudem Johanna Vogg, Eva Hellriegel und Kurt Wittmann gewählt. Eine achtköpfige Vorstandsriege mit überwiegend weiblicher Besetzung steht einem Frauenbasketball-Verein gut zu Gesicht. Dieser “InnerCircle”, in dem wegweisende Entscheidungen getroffen werden, wird noch flankiert von sogenannten nicht-stimmberechtigten Beisitzern. Diese werden in den ersten Sitzungen des Vorstands peu à peu berufen.

„Gemeinsam, weiblich, stark“ lautet das Motto für die Weiterentwicklung des Vereins

Im Rahmen der Sitzung, bei der auch diverse interessierte Gäste anwesend waren, wurden außerdem die Ergebnisse einer „Vision and Mission“-Sitzung zu den allgemeinen Zielen des Vereins erläutert. Der für zwei Jahre gewählte Vorstand wird demnach versuchen, den Platz der BG Donau-Ries und seines Teams, den Eigner Angels, in der Basketball-Landschaft Deutschlands zu festigen und Nördlingen als traditionellen Standort des Frauenbasketballs weiterzuentwickeln, sportlich herausragend, emotional verbindend und gesellschaftlich wegweisend. Das Motto lautet: gemeinsam, weiblich, stark, wir sind Angels. (AZ)