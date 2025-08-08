Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Neuer Vorstand der BG Donau-Ries: Wegweisende Veränderungen bei den Eigner Angels Nördlingen

Basketball

Team hinter den Angels Nördlingen organisiert sich neu

Die BG Donau-Ries, verantwortlich für die Basketball-Bundesliga-Mannschaft der Eigner Angels Nördlingen, hat gewählt. Im strukturellen Aufbau geht man neue Wege.
Von Kurt Wittmann
    • |
    • |
    • |
    Der Vorstand der BG Donau-Ries: (von links) Johanna Vogg (Beisitzerin), Eva Hellriegel (Beisitzerin), die drei geschäftsführenden Vorstände Ingrid Hecht-Wittmann, Martin Fürleger und Daniel Tänzer, Monika Stöcklein (Kassenwartin), Verena Schneider (Schriftführerin) und Kurt Wittmann (Beisitzer).
    Der Vorstand der BG Donau-Ries: (von links) Johanna Vogg (Beisitzerin), Eva Hellriegel (Beisitzerin), die drei geschäftsführenden Vorstände Ingrid Hecht-Wittmann, Martin Fürleger und Daniel Tänzer, Monika Stöcklein (Kassenwartin), Verena Schneider (Schriftführerin) und Kurt Wittmann (Beisitzer). Foto: Rebecca Tänzer

    Der Verein hinter den Eigner Angels Nördlingen, die BG Donau-Ries, hat sich in seiner turnusgemäßen Mitgliederversammlung neu aufgestellt. Im Rahmen der Sitzung wurden die beiden Vorstände Thomas Hennig und Bene Lasser verabschiedet.

    Nachdem sich bereits vor Wochen die Vorzeichen verdichtet hatten, dass der bestehende Vorstand am Ende des regulären Zwei-Jahres-Turnus so nicht mehr zur Verfügung stehen würde, beschloss man, völlig neue Wege zu gehen. Angeleitet von Niklas Pothmann, der seine berufliche Expertise als Personal- und Unternehmensberater einfließen ließ, wurde zuerst die Vielfalt an zu bewältigenden Aufgaben sortiert und neu gruppiert. Fünf übergeordnete Arbeitskreise widmeten sich fortan dem Sponsoring, dem Marketing, den Finanzen, der Organisation und der sportlichen Leitung.

    BG Donau-Ries verteilt ehrenamtliche Arbeit im Verein neu

    Jeder Arbeitskreis benannte einen Speaker sowie jeweils eine Stellvertretung. Die Kreise arbeiteten seitdem weitgehend autark, Überschneidungen und Vernetzungen wurden durch Speaker-Treffen gewährleistet. Durch die intensive und kommunikativ fordernde Arbeit in den Kreisen kristallisierte sich nach und nach die personelle Besetzung des neuen Vorstands heraus, sodass bei der Mitgliederversammlung folgende Neubesetzung gewählt wurde:

    Als gleichberechtigte geschäftsführende Vorstände wurden Ingrid Hecht-Wittmann, Daniel Tänzer und Martin Fürleger gewählt. Daneben fungieren weiterhin Monika Stöcklein als Kassiererin und Verena Schneider als Schriftführerin. Zu Beisitzern mit Stimmrecht wurden zudem Johanna Vogg, Eva Hellriegel und Kurt Wittmann gewählt. Eine achtköpfige Vorstandsriege mit überwiegend weiblicher Besetzung steht einem Frauenbasketball-Verein gut zu Gesicht. Dieser “InnerCircle”, in dem wegweisende Entscheidungen getroffen werden, wird noch flankiert von sogenannten nicht-stimmberechtigten Beisitzern. Diese werden in den ersten Sitzungen des Vorstands peu à peu berufen.

    „Gemeinsam, weiblich, stark“ lautet das Motto für die Weiterentwicklung des Vereins

    Im Rahmen der Sitzung, bei der auch diverse interessierte Gäste anwesend waren, wurden außerdem die Ergebnisse einer „Vision and Mission“-Sitzung zu den allgemeinen Zielen des Vereins erläutert. Der für zwei Jahre gewählte Vorstand wird demnach versuchen, den Platz der BG Donau-Ries und seines Teams, den Eigner Angels, in der Basketball-Landschaft Deutschlands zu festigen und Nördlingen als traditionellen Standort des Frauenbasketballs weiterzuentwickeln, sportlich herausragend, emotional verbindend und gesellschaftlich wegweisend. Das Motto lautet: gemeinsam, weiblich, stark, wir sind Angels. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden