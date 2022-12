Nördlingen

19:30 Uhr

Basketballer Josef Eichler: Jetzt will er in Nördlingen bleiben

Josef Eichler (am Ball) ist der Kapitän der Basketball-Herren des TSV Nördlingen. Auch nach dem Aufstieg verfolgt er mit dem Team ambitionierte Ziele.

Plus Josef Eichler, ein Kandidat für den "Sportler des Jahres", spielte in den höchsten Basketball-Ligen. Mit dem TSV Nördlingen will er nun weiter nach oben kommen.

Von Pauline Herrle Artikel anhören Shape

Von Bayern München nach Landsberg, über Jena und Hanau nach Nördlingen: Josef Eichler konnte in seiner über 20-jährigen Karriere so einige Vereine mit seinem Basketballspiel bereichern und ist heute beim TSV 1861 Nördlingen ein wichtiger Leader, der nicht mehr wegzudenken ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen