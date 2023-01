Doris Niederhuber ist die neue Königin beim ESV Nördlingen

Die stellvertretende Vorsitzende sichert sich mit einem 47,4-Teiler die Königskette. In drei Kategorien belegt Armin Dirr den ersten Platz.

Endlich wieder am gewohnten Termin hat die Königsfeier der Eisenbahner-Schützen aus Nördlingen in deren Sportheim am Hohen Weg. stattgefunden. Nach einem gemeinsamen Essen wurden Heinz und Ruth Kirchner sowie Timo Lindner von der Vorsitzenden Karina Herzig-Pawlak für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Eisenbahnersportverein geehrt. Auf nicht ganz alltägliche 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein sowie im Bayerischen Sportschützenbund kann Edgar Kattner zurückblicken. Da er aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, nahm seine Schwester Brunhilde die Urkunden und die Ehrenabzeichen entgegen.

Die beiden Schützenmeister Armin Dirr und Eugen Trumpp führten im Anschluss durch das weitere Programm. Vereinsmeisterin der Damen wurde zum wiederholten Male Helga Metterlein mit 340,9 Ringen. Mit einem Durchschnitt von 349,2 Ringen holte sich Oswald Beck den Vereinsmeistertitel der Herrenklasse, ebenfalls nicht zum ersten Mal. Vereinsmeister Luftpistole wurde Armin Dirr mit 332,2 Ringen. In der Disziplin Luftgewehr Aufgelegt erreichte Otto Metterlein mit durchschnittlich 293,8 Ringen den Titel.

Beim ESV Nördlingen wurden geehrt (von links): Heinz Kirchner (25 Jahre MItgliedschaft), Ruth Kirchner (25), Brunhilde Kattner (in Vertretung ihres Bruders Edgar, 60 Jahre Mitgliedschaft) und Timo Lindner (25). Foto: Silke Dirr

Armin Dirr schießt mit 1,7-Teiler das beste Blattl der Nördlinger Eisenbahner

Beim Preisschießen konnte sich Monika Blank mit einem 14,3-Teiler über ihren ersten Platz freuen. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten Silke Dirr mit einem 30,3-Teiler und Helga Metterlein mit einem 34,5-Teiler.

Die zu gewinnenden Blattl-Prämien für die besten Gesamtteiler aus drei Blattln erhielten Armin Dirr, Doris Niederhuber und Oswald Beck. Für die besten Serien mit dem Luftgewehr konnten sich Armin Dirr, Oswald Beck sowie Helga Metterlein eine Prämie sichern. Bei den Auflageschützen reichte es für Doris Niederhuber, Eugen Trumpp und Hans Faußner zum Sieg.

Beim Schießen um die ESV-Wanderpokale gewann Armin Dirr den Otto-Metterlein-Pokal mit einem 84,1-Teiler, den Kampf um den Johann-Riegg-Pokal konnte Oswald Beck mit einem 67,3-Teiler für sich entscheiden. Den Pokal für das beste Blattl des vergangenen Jahres sicherte sich abermals Armin Dirr mit einem hervorragenden 1,7-Teiler.

Lesen Sie dazu auch

Trumpp ist der Beste mit der Luftpistole, Niederhuber wird Schützenkönigin

Der Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der neuen ESV-Könige. Den Titel des neuen Luftpistolen-Königs holte Eugen Trumpp mit einem 44,1-Teiler, gefolgt von Silke Dirr und Karin Kilian. Neuer und damit auch weiter amtierender Auflage-König mit dem Luftgewehr ist Armin Dirr mit einem 13,6-Teiler, gefolgt von Oswald Beck und Hans Faußner.

Bei der mit Spannung erwarteten Königsproklamation des ESV-Schützenkönigs konnte Doris Niederhuber mit einem 47,4-Teiler punkten, sie regiert 2023 somit die ESV-Schützen als neue Schützenkönigin. Vizekönigin wurde Silke Dirr, Dritter Otto Metterlein. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick:

Schützenkönig: 1. Doris Niederhuber (47,4-Teiler), 2. Silke Dirr (105,2-Teiler), 3. Otto Metterlein (110,5-Teiler).

1. (47,4-Teiler), 2. (105,2-Teiler), 3. (110,5-Teiler). Luftpistolen-König: 1. Eugen Trumpp (44,1-Teiler), 2. Silke Dirr (152,6-Teiler), 3. Karin Kilian (158,0-Teiler).

1. (44,1-Teiler), 2. (152,6-Teiler), 3. (158,0-Teiler). Auflage-König: 1. Armin Dirr (13,6-Teiler), 2. Oswald Beck (67,8-Teiler), 3. Hans Faußner (83,8-Teiler).

Otto-Metterlein-Pokal: 1. Armin Dirr (84,1-Teiler), 2. Otto Metterlein (116,8-Teiler), 3. Helga Metterlein (124,9-Teiler).

1. (84,1-Teiler), 2. (116,8-Teiler), 3. Helga (124,9-Teiler). Johann-Riegg-Pokal: 1. Oswald Beck (67,3-Teiler), 2. Otto Metterlein (150,6-Teiler), 3. Armin Dirr (179,3-Teiler).

1. (67,3-Teiler), 2. (150,6-Teiler), 3. (179,3-Teiler). Jahresblattl: 1. Armin Dirr (1,7-Teiler), 2. Oswald Beck (12,4-Teiler), 3. Wilma Neureiter (15,5-Teiler).