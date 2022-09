Finanzielle Lage des TSV verbessert sich: Verein braucht keine Bürgschaft mehr

Plus Der TSV Nördlingen hat viele junge Mitglieder, das soll sich im Vorstand zeigen. Bei der Generalversammlung zeigt sich, wie sich die Finanzen des Vereins entwickelt haben.

Konstante Mitgliederzahlen, eine verbesserte finanzielle Lage: Bei der Mitgliederversammlung des TSV 1861 Nördlingen hatte der Vorsitzende Helmut Beyschlag viel Positives zu berichten. Doch andere Probleme machen auch vor dem TSV nicht Halt.