Nördlingen

vor 17 Min.

Heute wie vor 60 Jahren: TSV-Mannschaft gewinnt Karl-Reuter-Turnier

Plus Das Karl-Reuter-Turnier für junge Fußballer in Nördlingen ist das vielleicht älteste in Schwaben. Ein Foto erinnert an die Anfänge, mittendrin: Gerd Müller.

Von Maximilian Bosch

Die 44. Auflage des Karl-Reuter-Turniers hat in Nördlingen stattgefunden, es ist das wohl älteste Hallenfußballturnier in Schwaben. Im Jahr 1962 wurde es erstmals ausgetragen, damals noch als Freiluftturnier. Sieger damals war der TSV Nördlingen: Im Finale 1962 besiegte der TSV den VFR Aalen mit 6:1. Fünffacher Torschütze dabei war Gerd Müller.

