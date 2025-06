Ein Blick zurück: Das war Nördlingens Saison in der Bayernliga

Nach dem sechsten Platz mit 58 Punkten (bei 34 Spielen) in der Bayernliga-Saison 2023/24 ist der elfte Platz der abgelaufenen Saison (41 Punkte aus 32 Spielen) sicherlich ein Rückschritt für den TSV Nördlingen, wenngleich sich der TSV während der gesamten Spielzeit nie in konkreter Abstiegsgefahr befand. Nördlingen bewegte sich nur zwischen Platz sechs und Platz elf. Die häufigste Platzierung war Platz acht, nämlich 13 Mal. Was der Saisonrückblick noch verrät.

Klaus Jais

Bayernliga

TSV Nördlingen