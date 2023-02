Nördlingen

07:30 Uhr

Umfrage: Sehen Sie sich den Super Bowl im Fernsehen an?

Plus Auch wenn American Football an Beliebtheit in Deutschland gewinnt: Das Interesse im Ries hält sich in Grenzen, selbst wenn jetzt der Super Bowl ansteht.

Von Alicia Geiger Artikel anhören Shape

Das Finale der amerikanischen Football-Liga ist jedes Jahr wieder ein Großereignis, ein spannendes Spiel mit bühnenreifer Halbzeit-Show. Aber wie sieht es bei den Riesern aus? Besteht Interesse am Super Bowl, oder eher nicht? Wir haben einige Passanten in der Nördlinger Innenstadt zu ihren Erfahrungen mit der Sportveranstaltung aus Amerika befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

