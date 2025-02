Angels Nördlingen: Respekt, aber keine Angst vor dem Tabellendritten

Nach der Länderspielpause geht die 1. Basketball-Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende in den Endspurt der Hauptrunde. Weil heuer wegen der Aufstockung der Liga kein Verein absteigt, steht an den letzten vier Spieltagen der Kampf um die acht Playoff-Plätze im Mittelpunkt des Interesses. Erfreulicherweise mischen dabei auch die Eigner Angels Nördlingen trotz allen Verletzungspechs in dieser Saison noch mit und stehen punktgleich mit dem Tabellenachten Marburg auf Rang neun des Zwölferfeldes. Ein wichtiger Schritt, die Blue Dolphins aus Hessen noch zu überholen, könnte dem Nördlinger Team am Samstag gelingen, wenn sie die Saarlouis Royals in der Hermann-Keßler-Halle empfangen. Tip-off ist um 19 Uhr.

