Junges Nördlinger Basketball-Team zieht in Neustadt den Kürzeren

Den Klassenerhalt haben sich die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen bereits am vergangenen Spieltag gesichert, doch beendet ist die Saison damit noch nicht. Am Samstag traten die Rieser ihre letzte Auswärtsfahrt nach Neustadt an der Aisch an. Ohne zwei Leistungsträger verkauften sich vor allem die TSV-Eigengewächse teuer, hielten das Spiel eine Halbzeit lang ausgeglichen, mussten sich nach einer starken zweiten Hälfte der Hausherren aber dennoch mit 72:56 geschlagen geben.

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit trat der TSV ohne seinen Topscorer Scottie Stone, der aufgrund einer Verletzung ausfiel, und Leistungsträger Julius Kluger an. Dafür konnte Cheftrainer Ajtony Imreh nach zweiwöchiger Zwangspause wieder auf Guard Leo Schwarzenberger bauen. Nördlingen startete ansehnlich in das Aufeinandertreffen mit dem Tabellensechsten, der im Kampf gegen den Abstieg unbedingt einen Sieg einfahren wollte. Die beiden Center Josef Eichler und Robin Seeberger sorgten für die ersten Nördlinger Zähler, bevor Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger seinen starken Zug zum Korb bewies und dort erfolgreich abschloss. Die Hausherren kamen vor allem durch den ehemaligen Bundesligaprofi Manuel Rockmann und Kapitän Christoph Bittel zu Punkten. Insbesondere die Versuche aus dem Dreierbereich fielen bei ihrem Team deutlich besser als bei den Gästen, zur Viertelpause hatte sich Neustadt mit 25:13 etwas abgesetzt.

Basketball-Regionalliga: Halbzeit in Neustadt kommt für Nördlingen zur Unzeit

Das ließen die Nördlinger nicht lange auf sich sitzen und starteten nach der Pause einen 10:0-Lauf, bei dem besonders eines der jüngsten TSV-Talente auf sich aufmerksam machte. Der 18-jährige Thomas Hirsch attackierte entschlossen den Neustädter Korb, ließ sich auf dem Weg dorthin foulen und verwandelte die Freiwürfe, wenn er nicht vorher bereits erfolgreich abschließen konnte. Mit starken sieben Zählern im zweiten Abschnitt war er maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt. Routinier Eichler streute zwei Dreier ein und verkürzte weiter. In der Defensive war man in der Partie angekommen, hielt den Gegner bei nur zwölf Zählern und stellte so auf 33:37 zur Halbzeit.

Aus TSV-Sicht hätte man auf die Unterbrechung wohl lieber verzichtet, denn in der Folge gewannen die Gastgeber die Oberhand. Angeführt vom herausragenden Center Johannes Richer, der ein „Double-Double“ aus 16 Zählern und zehn Rebounds auflegte, gelang es den Neustädtern, erneut sich abzusetzen. Auf der Gegenseite taten sich die Rieser im Angriff schwer, leisteten sich Ballverluste und verwandelten gut herausgespielte Würfe nicht. Erst nach einer Auszeit von Trainer Ajtony Imreh brachten seine Schützlinge wieder einen Fuß in die Tür. Ein Korbleger von Benedikt Schwarzenberger und ein Dreier von Guard Pascal Schröppel machten den Rückstand kurz wieder einstellig. Nach einer Neustädter Auszeit wuchs der Abstand wieder auf 13 Punkte vor dem letzten Abschnitt an (59:46).

Nördlingens Teammanager Pösl spricht den TSV-Talenten großes Lob aus

Für einen nötigen Endspurt des Tabellenzweiten Nördlingen fehlte es im letzten Durchgang an Entschlossenheit und Wurfglück, wodurch der TSV mehrfach schön herausgespielte Wurfmöglichkeiten liegen ließ. Dennoch lieferte man sich noch einmal einen intensiven Schlagabtausch. Leo Schwarzenberger und Thomas Hirsch punkteten erneut in der Zone, Seeberger erarbeitete sich Freiwürfe, die er in Zählbares ummünzte. Dank guter Verteidigung hielt Nördlingen die Hausherren bei 13 Punkten, erzielte aber selbst – auch aus Erschöpfung – nur noch zehn Zähler. So musste man sich mit 56:72 geschlagen geben.

Dennoch können die Nördlinger viel Positives mit zurück ins Ries nehmen, wie Teammanager Moritz Pösl nach dem Spiel feststellte: „Unsere Jüngsten haben heute einen super Job gemacht, die Herausforderung angenommen und stark gekämpft.“ Neben Thomas Hirsch, dem mit elf Zählern seine beste Saisonleistung gelang, steuerten auch sein jüngerer Bruder Michael und Lukas Hahn wichtige Minuten bei. Wohin die Entwicklung der TSV-Talente gehen könnte, zeigte Benedikt Schwarzenberger, der den gleichen Weg aus der Jugend zum Führungsspieler bereits gegangen ist und mit zwölf Punkten und zehn Rebounds ein überzeugendes „Double-Double“ ablieferte.

TSV Nördlingen: J. Eichler (11 Punkte), P. Schröppel (3), R. Seeberger (11), B. Schwarzenberger (12), L. Schwarzenberger (7), T. Hirsch (11), M. Hirsch, L. Hahn