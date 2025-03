Nördlinger Ju-Jutsu-Kämpfer starten Saison mit Medaillen

Im fränkischen Sennfeld hat die Nordbayerische Ju-Jutsu Meisterschaft und somit der Auftakt für die Saison 2025 stattgefunden. Auch drei Nördlinger Ju-Jutsuka waren hier mit am Start und erkämpften sich je eine Medaille.

Den Beginn machte Magdalena Hager bei den U14-Fighting-Mädchen über 57 Kilogramm. Nachdem die Nachwuchskämpferin im Vorjahr ihre ersten Newcomer-Turniere bestritten hatte, war die Nordbayerische Meisterschaft ihr Debüt auf der regionalen Bühne. In ihrer ersten Begegnung traf die Nördlingerin auf Waia Weigel (SV Oberdürrbach). Trotz Hagers gut platzierter Schlagtechniken konnte die Gegnerin ebenfalls Punkte erzielen und die Führung übernehmen. Hager kämpfte verbissen um jeden Punkt, musste sich aber letztendlich unterordnen. Das Duell gegen die Nürnbergerin Laura Knopf dominierte die Schülerin aus Nördlingen dann klar. Mit deutlichen Schlagtechniken setzte sie ihr Gegnerin konsequent unter Druck. Auch im Wurf- und Bodenkampf hatte die TSV-Kämpferin klar die Oberhand. Nach Ablauf der Kampfzeit stand Magdalena Hager als Siegerin des Matches und als Silbermedaillengewinnerin des Turniers fest.

Nördlinger Ju-Jutsu-Kämpfer bereiten sich schon auf die nächste Meisterschaft vor

Bei den U14-Jungen bis 56 Kilogramm holte sich Niklas Slavik verdient die Goldmedaille. Auch für ihn war die Nordbayerische Meisterschaft das erste Saisonturnier nach den Einsteigerturnieren im Vorjahr. Vom ersten Kampf weg machte Slavik seinem Kontrahenten Paul Engelhard vom AJJC Nürnberg das Leben schwer. Mit seinen Schlagtechniken machte er konsequent Druck nach vorne und schob Engelhard regelrecht vor sich her, der Sieg ging an ihn. Auch gegen Paul Reinhardt (JJ Herzogenaurach) gewann Slavik souverän mit der gleichen Taktik. Ohne Pause griff der 13-Jährige an und sicherte sich mit dem Sieg seine Goldmedaille.

Julian Hager ging in der stark besetzten Fighting-Klasse U18 bis 77 Kilogramm an den Start. Für ihn ist es nicht die erste Wettkampf-Saison. In seinem ersten Duell traf er auf den Nürnberger Lorenz Mues, einen Teamkollegen aus dem Bayerischen Landeskader. Mues bereitete Hager mit seinem unkonventionellen Kampfstil ein paar Probleme, doch der Nördlinger ließ sich nicht entmutigen. Wiederholt startete er Angriffe im Schlagabtausch und versuchte dem Gegner das Leben schwer zu machen. Allerdings reichte es nicht aus, um am Ende als Sieger von der Matte zu gehen. Danach traf Julian Hager wieder auf einen Kaderkollegen, Emilian Maier aus Würzburg. In einem äußerst emotionalen Kampf, bei dem er seine Techniken scheinbar nicht richtig platzieren konnte, um von den Kampfrichtern wahrgenommen zu werden, fuhr Hager nochmal alles auf. Der Nördlinger musste sich jedoch nach Punkten geschlagen geben und landete so auf Platz drei.

Beim Turnier mit dabei waren vom TSV Nördlingen außerdem Mike Thienel, der im Verband für die Technik bei den Wettkämpfen zuständig ist, und Tobias Bruckmeier als Kampfrichterreferent. Heim- und Landestrainer Christian Bold, der seinen Nördlinger Schützlingen als Coach zur Seite stand, ist mit dem Auftakterfolg seiner Kämpfer sehr zufrieden. Als Nächstes wird die Bayerische Meisterschaft in Bergen Ende März ausgetragen. (AZ)