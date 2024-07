Junge Nördlinger Schwimmer erfüllen sich einen Traum

Die Freibadsaison 2024 ist in vollem Gange, und so stehen auch für die Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmer etliche Freibadwettkämpfe auf der Agenda. Für die Schwaben ging es daher vor Kurzem nach Burgau, wo die Bezirksmeisterschaften Schwaben ausgetragen wurden. Unter den 307 gemeldeten Teilnehmern befanden sich auch zwei Mädchen und fünf Jungen der ersten Wettkampfmannschaft des 1. SV Nördlingen. Da in diesem Jahr die Pflichtzeiten für den Wettbewerb deutlich angezogen hatten, war bereits die Qualifikation im Vorfeld ein Riesenerfolg für die Schwimmer.

Die meisten Starts der Nördlinger absolvierte Marlena Wagner (Jahrgang 2009). Über 200 Meter Rücken knackte sie auf der 50-Meter-Bahn die Drei-Minuten-Marke und schaffte es mit dieser neuen Langbahn-Bestzeit sogar auf den dritten Platz in ihrem Jahrgang. Des Weiteren standen 200 Meter Freistil, 100 Meter Rücken sowie 100 Meter Freistil auf ihrem Wettkampftableau. Den größten Coup landete Marlena Wagner allerdings über 50 Meter Freistil. Hier stellte sie mit 00:30,61 Sekunden nicht nur eine weitere Bestzeit auf, sondern unterbot auch die Pflichtzeit für die bayerischen Meisterschaften.

1. SV Nördlingen: Pia Schweier schafft zweite Qualifikationszeit für den Landesentscheid

Ihre Mannschaftskollegin Pia Schweier (Jg. 2011) hatte das Ticket für bayerischen Meisterschaften über 50 Meter Brust bereits im Vorfeld gelöst, hatte aber das Ziel, bei den schwäbischen Meisterschaften auch die Pflichtzeit über 100 Meter Brust zu schaffen. Mit entsprechendem Elan ging sie an diese Strecke, verbesserte ihre Bestzeit um mehr als 1,5 Sekunden, sicherte sich damit die Silbermedaille in der Jahrgangswertung und qualifizierte sich so für den zweiten Start bei den bayerischen Meisterschaften. Beflügelt von diesem Erfolg verbesserte die Brustspezialistin auch ihre Bestzeit über 50 Meter Brust. Über 200 Meter Brust belegte sie abschließend noch einen vierten Platz.

Gleb Berengardt (Jg. 2006) hatte über 100 Meter Freistil ebenfalls schon vor den schwäbischen Meisterschaften die Zeit für den Landesentscheid erreicht. In Burgau konnte er über diese Strecke seine Bestzeit zwar nicht verbessern, belegte aber in seinem Jahrgang einen respektablen fünften Platz. Besser lief es da über 200 Meter Lagen, über die er sich sogar eine Silbermedaille sicherte.

Rieser Schwimmtalente verbessern ihre Bestzeiten bei der schwäbischen Meisterschaft

Insgesamt vier Starts absolvierte Maximilian Strauß (Jg. 2010): 200 Meter Freistil, 100 Meter Brust, 200 Meter Rücken und 100 Meter Freistil. In allen Disziplinen verbesserte er seine persönlichen Bestzeiten deutlich. Über 200 Meter Rücken belegte er in seinem Jahrgang den zweiten Platz, über 100 Meter Brust den dritten. Jeweils ein Start stand für Anton Kienberger (Jg. 2010), Joel Westphal (Jg. 2010) und Daniel Zuber (Jg. 2011) auf dem Programm. Kienberger hatte sich über 200 Meter Freistil qualifiziert und belohnte sich in Burgau mit einer Bronzemedaille in der Jahrgangswertung. Sein Jahrgangskollege Westphal verfehlte über 100 Meter Freistil knapp das Siegertreppchen und belegte einen vierten Platz.

Daniel Zuber, für den die Teilnahme in Burgau die Premiere an einer schwäbischen Meisterschaft darstellte, sprang über 100 Meter Rücken ins Wasser und verbesserte seine Bestzeit um mehr als drei Sekunden. Damit bestätigte er seine überaus positive Entwicklung in der vergangenen Zeit. Für Marlena Wagner, Pia Schweier und Gleb Berengardt ging es nun vom 19. bis 21. Juli nach Rosenheim, wo sie sich mit den besten Schwimmern Bayerns messen durften – ein Bericht folgt in Kürze. (AZ)