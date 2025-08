Nördlingens Tennis-Damen holen die Meisterschaft

Die Damen I des TC Rot-Weiß Nördlingen haben das letzte Saisonspiel beim TSV Harburg mit 6:3 gewonnen und stehen damit als Aufsteiger in die Landesliga fest. Der relativ klare Auswärtserfolg ist der Nördlinger Doppelstärke zu verdanken.

Obwohl es nach den Einzeln 3:3 stand, gewannen anschließend alle drei Nördlinger Doppel: Simone Knaub/Anja Fürsattel, Milena Kleibl/Veronika Schweizer und Tina Frank/Johanna Agne siegten jeweils in zwei Sätzen. Die Einzelpunkte für Nördlingen holten Simone Knaub gegen Nina Röthinger, Milena Kleibl gegen Sina Bußer und Felicia Bihr gegen Tina Dollmann.

Einen „versöhnlichen“ Saisonabschluss gab es für die drei Herrenmannschaften, die am letzten Spieltag noch einmal auf der Marienhöhe antraten. Zwei Siegen stand eine Niederlage gegenüber. Die Herren II beendeten die Saison mit einem klaren 7:2 gegen den FC Burlafingen. In den Einzeln behaupteten sich Ricardo Lehmann, Tobias Haug, Sascha Hof und Armin Dobel gegen ihre Kontrahenten. Damit war der Zwischenstand 4:2 für Nördlingen. Anschließend zeigte sich die Doppelstärke der Gastgeber: Alle drei Doppel gingen an die Nördlinger.

Tennis-Saisonende beim TC Rot-Weiß Nördlingen: Derbyniederlage für Herren III

3:6 hieß es am Ende im Spiel der Herren III gegen den TC Oettingen I. In dieser Partie stand es zwar noch 3:3 nach den Einzeln, allerdings wurden in diesem Match alle drei Doppel von den Oettingern gewonnen. Leon Lechner siegte gegen Benjamin Vitkovsky 6:4/6:3. Ricardo Lehmann gewann knapp im Match-Tiebreak (10:7) gegen Raphael Wessel und Andreas Götz behielt mit 7:6/7:5 die Oberhand gegen Martin Langenbucher. Die anschließenden Doppelpaarungen lauteten: Leon Lechner/Ricardo Lehmann gegen Benjamin Vitkovsky/Raphael Wessel, Thomas Schmidt/Klaus Christian gegen Tobias Vitkovsky/Martin Langenbucher und Eric Sohst/Thomas Eber gegen Simon Vitkovsky/Christian Förch. Alle Doppel gingen mit 2:0 in Sätzen an die Gäste aus Oettingen.

Mit einem Erfolgserlebnis beendeten die Herren IV die Saison und bezwangen den TC Kaisheim I klar mit 5:1. Sie spielten in der Besetzung Linus Metzger, Jonas Mohr, Vincent Helwig und Jakob Meyr und gaben nur ein Einzel auf Position zwei ab. (AZ)