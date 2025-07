Nördlinger U23 empfängt den besten Angriff der Liga

Es ist noch gar nicht so lange her, da standen sich der TSV Nördlingen mit seiner ersten Mannschaft und der TSV Gersthofen in der gleichen Liga gegenüber: In der Saison 2021/22 wurde der TSV I Meister der Landesliga Südwest und der TSV Gersthofen belegte den elften Platz. Eine Saison später stieg Gersthofen in die Bezirksliga ab, wo sie in der Saison 2023/24 den fünften Platz belegten und in dieser Runde zwar kaum noch Meister werden können, aber im Rennen um die Vize-Meisterschaft gute Papiere haben. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ist der TSV Gersthofen der Gegner der zweiten TSV-Mannschaft im Rieser Sportpark.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis