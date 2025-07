Oettinger Tennis-Teams müssen Federn lassen

Nur wenig Erfolge haben die Mannschaften des TC Oettingen in ihren jüngsten Matches errungen. Aus den vier Partien am Wochenende nahmen die Oettinger nur einen Sieg und ein Unentschieden mit, und auch das Nachholspiel der Damen zuvor verlief nicht nach Wunsch.

Bereits am 15. Juni hatten die Damen ihr wegen Regens verschobenes Spiel gegen Tabellenführer SV Wechingen nachgeholt, dabei setzte sich der SVW mit 5:1 durch. Julia Wessel gelang der Punkt mit 4:6/6:1/10:3 gegen Melina Niederlöhner, während Sophia Nagel mit 3:6/5:7 am Sieg gegen Cindy Staufer vorbeischrammte. Ein umkämpftes Match lieferten sich Anni Preis und Lisa Schneider, das mit 5:7/7:5/3:10 an Wechingen ging. Julia Wilhelm konnte sich in ihrem Punktrundendebüt nicht gegen Tanja Hörndlein behaupten. Aus Oettinger Sicht unglücklich verliefen die Doppel, die beide im Match-Tiebreak an die Wechingerinnen gingen. Dabei traten Anne und Julia Wessel gegen Niederlöhner/Schneider an sowie Nagel/Preiß gegen Tanja Hörndlein und Tabea Schäble.

Die Knaben 15 bestätigten mit einem 6:0 gegen den TC Weisingen ihre ohnehin nicht mehr einholbare Tabellenführung. Jonah Gießl gab drei Spiele ab, Emil Eisen sogar nur eines und Alexander Kögel gewann 6:0/6:2. Der Sieg von Daniel Vitkovsky war mit 6:2/6:3 ebenfalls ungefährdet. In den Doppeln holten sich Eisen und Tobias Jaumann das Match mit 6:2/6:3, während Alexander Kögel und Frida Wippermann erst im Match-Tiebreak das Spiel für sich entschieden.

Tennis: Herren I und II des TC Oettingen zahlen Lehrgeld

Die Junioren erspielten gegen ihren Verfolger TSV Pfuhl ein ausgewogenes 3:3. Dabei unterlag Tobias Vitkovsky mit 2:6/4:6 sowie Elija Gießl mit 0:6/4:6. Simon Vitkovsky (6:4/6:3) und Simon Käser (6:0/6:1) sorgten für die ausgleichenden Punkte im Einzel. Im Doppel machten es die Brüder Vitkovsky spannend und gewannen mit 6:4/1:6/11:4, noch etwas knapper mussten Käser/Gießl ihr Spiel mit 7:5/3:6/7:10 abgeben.

Die Herren II unterlagen beim TC Monheim mit 2:4. Herbert Wilhelm gab sein Spiel an Position eins mit 2:6/1:6 ab, bei Elijah Gießl (6:7/4:6) und Clemens Kraus (1:6/6:3/7:10) war es knapper. Den einzigen Punkt im Einzel holte Pascal Pickelmann im Match-Tiebreak. In den Doppeln hatten Wilhelm/Gießl mit 6:3/7:5 die Nase vorne, während Kraus/Pickelmann nur zwei Spiele machen konnten.

Auch die Herren I konnten bei der SpVgg Riedlingen II nur teilweise punkten und unterlagen 3:6. Benjamin Vitkovsky unterlag im Match-Tiebreak, während sein Bruder Tobias stark aufspielte (6:2/6:2). Simon Vitkovsky und Matthias Jaumann hatten relativ deutlich das Nachsehen. Souverän holte Jonah Gießl den Punkt im Match-Tiebreak, Simon Käser zog mit 6:7/6:4/8:10 nur äußerst knapp den Kürzeren. Im Einserdoppel ließen Tobias und Simon Vitkovsky mit 6:1/7:5 nichts anbrennen, Benjamin Vitkovsky/Gießl hatten den Sieg mit 6:4/6:7/7:10 fast schon vor Augen, nur Jaumann/Käser mussten sich dem stark aufgestellten Dreierdoppel deutlich beugen. (AZ)