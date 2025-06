So haben die Oettinger Athleten beim Lauinger Triathlon abgeschnitten

Der TV Lauingen veranstaltet seit vielen Jahren Triathlons über drei verschiedene Distanzen. Da es zwei Wechselzonen gibt und sich der Radpark und das Ziel in der Innenstadt befinden, stellt das Event organisatorisch eine größere Herausforderung dar.

Insgesamt waren bei überwiegend guten Witterungsbedingungen über 600 Athleten am Start, darunter das Oettinger Team mit 13 Teilnehmern. Bei einer Wassertemperatur von 22,6 Grad Celsius durfte auf der Mittelstrecke mit Neoprenanzug geschwommen werden, auf der Sprint- und Kurzstrecke mussten die Teilnehmer jedoch ohne diesen ins Wasser steigen.

Triathlon in Lauingen: Jan Henrick aus Oettingen landet auf Platz Vier

Auf der Volksdistanz waren mit Petra Prießnitz (Platz 15/2. AK 50) und dem Christian Fischer (Platz 53/3. AK 45) zwei Oettinger mit der Zeit von 1:13 Stunden im Ziel und konnten damit sehr zufrieden sein. Die Olympische Distanz zog mit über 250 Triathleten die meisten Teilnehmer an, die drei erstplatzierten Männer kamen schon nach unter zwei Stunden ins Ziel. Es gewann der Schongauer Simon Langwieser vor Daniel Kreher und Hege Lucas aus Ulm. Auf Gesamtplatz vier verfehlte der erste Oettinger Jan Henrick Trautsch nur knapp das Siegerpodest und die Zwei-Stunden-Marke, nachdem er durch ein überragendes Schwimmen als Zweiter aus dem Wasser kam.

Robert Hempel als zweitplatzierter Oettinger landete durch ein starkes Radfahren auf Platz 25 (3. der AK 40), gefolgt von Markus Lutz, der ungewohnte Schwächen beim Laufen zeigte und somit „nur“ als 46. in 2:17 Stunden durch den Zielbogen lief. Florian Wunderlich, der seine Stärken in den ersten beiden Disziplinen hat, erreichte Platz 72 in 2:24 Stunden, gefolgt von Bernd Koller (82.) und Thomas Paus (91.) im Abstand von wenigen Minuten. Martin Eichberger, seit diesem Jahr in der M60 unterwegs, erreichte als dritter seiner Altersklasse das Podest und wurde in der Gesamtwertung 105.

Auch Linda Simon holt sich den vierten Platz beim Triathlon

Bei den Frauen tat es Linda Simon ihrem Teamkollegen Trautsch gleich und wurde hinter der Münchener Spitzenathletin Katrin Esefeld sowie der Lauinger Lokalmatadorin Daniela Unger und Anna Kutscher aus Augsburg knapp geschlagen als Vierte beste Oettingerin. Dabei lag sie nach dem Schwimmen noch auf Rang 15 und holte an Land viele Plätze auf, ihre Gesamtzeit betrug 2:17 Stunden. Franziska Krischdat legte beim Radfahren den Grundstein für ihren 9. Platz, mit dem sie die AK 35 siegreich anführte.

Zwei Oettinger wagten sich auf die Mitteldistanz. Zum einen Stefan Deißler, der sich in seiner ersten Triathlonsaison schon den Sprung auf die zweitlängste Strecke nach dem Ironman zutraute und sich dabei als 57. in 4:25 Stunden äußerst achtbar schlug. Zum anderen war es für den erfahrenen Sascha Kosiurak der letzte Test vor der Challenge Roth, den er ebenfalls mit Bravour als 41. und Zweiter seiner AK50 in 4:14 Stunden bewältigte. Tom Hohenadel blieb als einziger unter der 3,5-Stundenmarke und verteidigte seinen Vorsprung aus den beiden ersten Disziplinen vor dem Superläufer Joachim Krauth aus Aalen.

Der 14. Oettinger, Michael Reuter, war kein Athlet, sondern nahm als Wettkampfrichter eine viel wichtigere Aufgabe für alle Teilnehmenden wahr. Reuter konnte in dieser Funktion zusammen mit seinen Kollegen jedoch auch nicht verhindern, dass aufgrund des sehr großen Teilnehmerfeldes und der flachen Radstrecke das Windschattenfahren ein gewisses Problem darstellte. Das war der einzige Kritikpunkt an einer ansonsten sehr gelungenen Veranstaltung. (AZ)