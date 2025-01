Rebekka Wüst ist Schützenkönigin der Egerschützen Enkingen

Die Egerschützen Enkingen haben ihre Vereinsmeister und Könige geehrt. In der Schützenklasse gewann erneut Katja Wüst mit 373 Ringen. In der Altersklasse war Günter Löfflad mit 180 Ringen der beste Schütze. Rudolf Husel sicherte sich bei den Senioren den ersten Platz mit 172 Ringen.

Die Vereinsmeisterin bei den Damen wurde erneut Tanja Beck mit 146 Ringen. In der Jugend gewann Johannes Beck die Vereinsmeisterschaft mit 144 Ringen. Bei der Seniorenklasse aufgelegt gewann Friedrich Löfflad mit 181 Ringen. Anschließend wurden die Jahresmeister bekannt gegeben. Belohnt für das häufige Übungsschießen und die Teilnahme am Rundenwettkampf wurde Rebekka Wüst, die mit 376 Ringen Jahresmeisterinnen in der Schützenklasse wurde. Dicht dahinter lag mit 374 Ringen ihre Schwester Katja Wüst, gefolgt von Schützenmeister Hans-Jürgen Rothgang mit 365 Ringen. In der Jugendklasse wurde Julia Beck mit 367 Ringen Jahresmeisterin, gefolgt von Johannes Beck mit 313 Ringen.

Königsfeier bei den Egerschützen: Das sind die Enkinger Jahresmeister

Das beste Jahresblattl in der Schützenklasse mit einem Teiler von 8,2 schoss Heinrich Wüst. Wie auch schon im Vorjahr schoss Julia Beck in der Jugendklasse das beste Jahresblattl mit einem Teiler von 22,6. Als Höhepunkt des Abends wurden die neuen Könige bekannt gegeben. Die Königsscheibe sicherte sich Janina Rothgang mit einem 20,6-Teiler. Zweiter mit einem Teiler von 171,5 wurde Rudolf Husel. Pistolenkönig 2025 wurde Johannes Beck mit einem 111,8-Teiler. Zweiter wurde Heinrich Wüst mit einem 248,7-Teiler.

Jugendkönig 2025 wurde Johannes Beck mit einem 61,9-Teiler, der an diesem Abend somit doppelt feiern konnte. Anschließend wurde Rebekka Wüst zum insgesamt zweiten Mal zur Schützenkönigin der Egerschützen Enkingen prämiert. Sie konnte sich in einem engen Rennen mit einem 19,3-Teiler gegen Katja Wüst (27,6-Teiler) und Tobias Husel (28,0-Teiler) durchsetzen. (AZ)