Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen zieht zufrieden Bilanz

Tina Tremel-Wunderle war die erfolgreichste Dressurreiterin der Nördlingerinnen im vergangenen Jahr. Zwei Nachwuchsreiterinnen gewannen die Kreismeisterschaft.

Sowohl in der Dressur als auch im Springen haben sich die Reiterinnen des Reit- und Fahrvereins St. Georg Nördlingen erfreulich entwickelt und sich im abgelaufenen Jahr 2023 souverän bei ihren Turnier-Auftritten präsentiert. Barbara Heilbronner-Zuber, Vorsitzende des Vereins, dankte allen Aktiven für ihr Engagement: „Ihr habt unseren Verein hervorragend repräsentiert.“ Das frühe Aufstehen, die Anreisen zu Turnieren und der organisatorische Aufwand hätten sich mehr als gelohnt.

Mariella Zuber startete auf ihrem Pony Morgaine le Fay über ein Dutzend Mal in der E-Dressur und erreichte fast immer einen Podestplatz. Herauszuheben sind ihre Siege in Zöbingen, Zöschingen und der Doppelsieg in Herrieden mit Traumnoten von 8,5 und 8,8. Beim Turnier in Wemding errang sie den Kreismeistertitel. Die 13-Jährige qualifizierte sich durch einen Sieg in Thierhaupten außerdem zum FRB Nachwuchs-Jugendcup in München-Riem. Dort präsentierte sie sich in Bestform und gewann mit einer Wertnote von 8,4 gegen 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen bayerischen Bezirken. In ihrer ersten A-Dressur erreichte Mariella Zuber als Seriensiegerin E-Dressur einen hervorragenden vierten Platz. Zudem absolvierte sie das Große Reitabzeichen.

Herblinger Reiterin Hanna Tremel-Wunderle wird zur Seriensiegerin

Vivien Kleebauer hatte in der zurückliegenden Saison wegen ihres Studiums wenig Zeit für Turniere, ließ es sich jedoch nicht nehmen, bei der Kreismeisterschaft zu starten: Sie erreichte in der E-Dressur den dritten Platz. Ausbilderin Barbi Stein stellte im Rahmen der Ausbildung die fünfjährige Haflingerstute Whoopie auf einigen Turnieren vor und erreichte in A-Dressuren Podestplätze. Sophia Hiesinger platzierte sich ebenfalls mehrfach mit Fischers Fritzi in der Dressurpferde A für jüngere Pferde. Victoria Mack absolvierte das Große Reitabzeichen bei Rita Fackler in Hainsfarth. Isabel Schneider widmet sich weiterhin der Ausbildung von Jungpferden und hat zahlreiche Prüfungen unter Nördlinger Flagge gewonnen.

Im Nachwuchs-Lager machte Hanna Tremel-Wunderle wieder von sich reden: Auf Lauries Latigo wurde sie zur Seriensiegerin in der L-Dressur. Nach stabilen Erfolgen in der A-Dressur, darunter ein erster Platz in Haunsheim, startete die Herblingerin in der L-Dressur. Zuverlässig konnte sie sich immer platzieren, das heißt im ersten Drittel der jeweiligen Teilnehmer etablieren. Sie gewann die L-Dressur in Zöbingen sowie in Zöschingen und krönte ihre zahlreichen Turnier-Auftritte mit dem Sieg in Riedschreinerhof mit einer sehr guten 8,0.

Tina Tremel-Wunderle fährt die meisten Erfolge für Nördlingen ein

Bei den Erwachsenen startete Silke Ganzenmüller für den Reit- und Fahrverein St. Georg auf der Stute Hochfeine von Waltraud Haag in der L-Dressur. Zu ihren Erfolgen zählen ein dritter Platz in Zöbingen sowie der vierte Platz in Giengen. Sowohl in der L-Dressur als auch in der höheren M-Dressur startete Veronika Koch auf ihrem zehnjährigen Wallach Duras. Ihr erfolgreichstes Turnier ritt Koch in Günzburg: Hier gewann sie die L**-Dressur mit der Wertnote 7,5 und belegte den zweiten Platz in der M*-Dressur mit 7,0. Sie unterstrich ihre Routine mit weiteren sehr guten Platzierungen in Schwabach, Burgberg und Altentrüdingen.

Lesen Sie dazu auch

Die erfolgreichste Reiterin des Vereins war wie im Vorjahr Tina Tremel-Wunderle auf Lauries Latigo mit durchgängig sehr guten Ergebnissen in der M-Dressur. Am größten war die Freude in Thierhaupten, wo Tremel-Wunderle sich den ersten Platz sicherte. Außerdem gewann sie Silber in Wemding und platzierte sich in Zöbingen, Zöschingen, Brünst und Wemding. Ihre Vielseitigkeit stellte Valerie Brenner auf Sanzuan unter Beweis. Mit dem erst fünfjährigen Wallach war Brenner in der Dressur und im Springen erfolgreich. Hervorzuheben ist der zweite Platz in der A*-Dressur in Wassertrüdingen, wo sie bei einer Prüfung Springpferde A den dritten Platz belegte.

Mit erst elf Jahren nimmt Anni Wedel schon an einem A-Springen teil

Anni und Hanna Wedel starteten auf Blümchen im Springen. Anni sicherte sich den Titel der Kreismeisterin E-Springen in Wemding. Zusätzlich errang sie Silber in Röhlingen. Platzierungen in Ingolstadt, Altentrüdingen und Niederoberbach komplettieren die Erfolgsgeschichte. Mit elf Jahren war Anni die jüngste Teilnehmerin bei einem A-Springen: Sie platzierte sich in Ingolstadt und Niederoberbach.

Hanna Wedel ritt ebenfalls eine sehr erfolgreiche Saison und platzierte sich im E-Springen durchgängig – in Giengen, Heuchlingen, Heidenheim und Ingolstadt. In Röhlingen und in Altentrüdingen stand Hanna ganz oben auf dem Podest. Bei ihren ersten Starts im A-Springen belegte sie in Giengen den siebten und in Altentrüdingen den fünften Platz. Beide Schwestern haben bei der Horse-Tour Ostalb teilgenommen und belegten mit der Mannschaft den zweiten Platz. (AZ)