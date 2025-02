Das sind Ihre Sportler des Jahres 2024

Egal, ob Basketball, Turnen, Schießen oder Schwimmen, der Sport ist in seiner ganzen Vielfalt in der Region vertreten. Grund genug, die besonderen Leistungen zu würdigen. Deshalb haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, vor einigen Wochen wieder dazu aufgerufen, Vorschläge für unsere Sportlerwahl einzureichen. Etliche Vorschläge gingen bei uns ein und so konnten wir in den vier Kategorien, Sportlerin, Sportler, Nachwuchs und Team, jeweils vier Nominierte festlegen. Rund zwei Wochen lang konnte auf unserer Homepage abgestimmt werden, und nun steht das Ergebnis fest. Gewonnen haben ein Fußballer, eine Turnerin, eine Mannschaft von Turnerinnen sowie ein Tischtennisspieler. Sie alle dürfen sich jeweils über einen Wanderpokal sowie einen Gutschein von Intersport Steingass in Nördlingen freuen.

Sportler: Eine ziemlich klare Angelegenheit war die Wahl zum Sportler des Jahres der Rieser Nachrichten. Fußballer Dominik Kohnle vom FSV Reimlingen gewinnt mit 64 Prozent eindeutig vor Kampfsportler Christian Bold (21 Prozent), Läufer Kurt Weinmann (10 Prozent) und Autocross-Fahrer Andreas Fürst (5 Prozent). Kohnles Leistung spricht für sich: Der Stürmer dominiert Jahr für Jahr die Torschützenlisten, war voriges Jahr Torschützenkönig der Kreisliga Nord mit 28 Toren und steht auch in der aktuellen Saison mit bisher 21 Treffern auf Rang eins.

Sportlerin: Ein wenig enger ging es bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres zu, wobei sich auch hier eine junge Athletin am Ende relativ klar durchsetzte. Die 16-jährige Marie Strauß aus Möttingen turnt für den TSV Nördlingen. 2024 wurde sie unter anderem Schwäbische Meisterin und fünffache bayerische Vizemeisterin. Bei ihren ersten deutschen Jugendmeisterschaften gewann sie die Bronze-Medaille am Stufenbarren und wurde Achte im Mehrkampf. Dem zollten auch unsere Leser und User Respekt und wählten sie mit 53 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz vor Läuferin Katharina Rupp (21 Prozent), Triathletin Chiara Göttler (15 Prozent) und Basketballerin Luisa Geiselsöder (11 Prozent).

Mannschaft: Die 1. Damenmannschaft der Leistungsturnerinnen des TSV Nördlingen hat in fünf Jahren sensationelle fünf Aufstiege in Folge geschafft. Diese herausragende Leistung soll belohnt werden: Mit 48 Prozent der Stimmen sind die Regionalliga-Turnerinnen Mannschaft des Jahres und verweisen damit die 4x100-Meter-Staffel des TSV Nördlingen (20 Prozent) auf Platz zwei. Den dritten Rang teilen sich mit jeweils 16 Prozent der Stimmen die Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen und die Bayernliga-Fußball des TSV Nördlingen.

Nachwuchs: Der jüngste Gewinner der Sportlerwahl ist das elfjährige Tischtennis-Talent Lennart Zuber vom TSV Nördlingen. Er triumphierte 2024 im bayerischen Top-10-Turnier der U13 ohne eine einzige Niederlage. Daneben wurde er bei den Herren B schwäbischer Vizemeister im Einzel sowie schwäbischer Meister im Doppel und krönte das Jahr mit dem bayerischen Meistertitel im Mixed U13 sowie einer Silbermedaille im Doppel und Bronze im Einzel. In der Nachwuchs-Kategorie war die Wahl besonders knapp: Lennart Zuber erhielt am Ende nur drei Prozentpunkte mehr Stimmen (38 Prozent) als die junge Turnerin Lena Jonetzko (35 Prozent). Dahinter reihen sich Turner Alexander Kuhn vom KTV Ries (17 Prozent) und Leichtathletin Teresa Siebachmeyer (10 Prozent) ein.