Mario Lindner erringt erstmals den Königstitel in Utzmemmingen

Oberschützenmeister Michael Zäuner hat zahlreiche Teilnehmer bei der Königsproklamation des Schützenvereins St. Martin Utzmemmingen im Vereinsheim in der Römerhalle begrüßen können. Zwar war die Teilnehmerzahl gleich hoch wie in den vergangenen Jahren, doch der Vorsitzende beklagte, dass dieses Mal weder Damen noch Jugendliche am Start waren.

Nach einem gemeinsamen Essen wurden die Ergebnisse des Königsschießens bekannt gegeben. Sportwart Martin Eichberger nahm als Erstes die Verteilung der Festpreise vor. Jeder Teilnehmer konnte sich entsprechend seiner Platzierung einen Sachpreis aussuchen. Die ersten fünf Gewinner waren Roland Rauch (2,8-Teiler), Roland Eichberger (96 Ringe), Michael Zäuner (41,9-Teiler), Moritz Deger (94 Ringe) und Martin Emer (64,0-Teiler).

Königsfeier in Utzmemmingen: Roland Rauch dominiert, König wird aber ein anderer

Als Nächstes konnte der Schützenpokal der Herren an Roland Rauch übergeben werden, der mit einem 8,3-Teiler in dieser Disziplin gewann. Ihm folgen Georg Schmitz (27,1-Teiler) und Martin Emer (53,5-Teiler). Auch die Ehrenscheibe, die mit nur einem Schuss herausgeschossen wird, ging an Roland Rauch mit einem 40,6-Teiler. Auf Platz zwei kam Adalbert Müller (67,9-Teiler), Dritter wurde Thomas Eichberger (76,9-Teiler).

Dann kam es zum Höhepunkt des Abends, der Proklamation des neuen Schützenkönigs. Oberschützenmeister Zäuner nahm die Schützenkette vom amtierenden Schützenkönig Thomas Eichberger entgegen und proklamierte damit den neuen Schützenkönig Mario Lindner, der diesen Titel mit einem deutlichen Vorsprung gewann. Sein 18,4-Teiler war erheblich besser als der des 1. Ritters (zweiter Platz) Roland Rauch (51,5-Teiler) und des zweiten Ritters Thomas Eichberger (70,1-Teiler). Aufgrund der vielen Blattl, die Roland Rauch während des Königsschießens schoss, konnte er auch noch die Blattl-Prämie, einen Geldpreis, in Empfang nehmen. Mit 62,6 hatte Rauch die niedrigste Teilersumme, vor Roland Eichberger (193,0) und Georg Schmitz (211,2). (AZ)