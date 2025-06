Rückblick auf die Bezirksliga: Gute Saisons für TSV II und SVW-B

Dramatisch ist die Saison in der Bezirksliga Nord zu Ende gegangen. Während der FC Horgau sich mit einer furiosen Aufholjagd in der Relegation gerettet hat, verpasste Gersthofen die Aufstiegsrunde am letzten Spieltag. Die beiden Donau-Ries-Vertreter können mit der Saison mehr als zufrieden sein: Der SV Wörnitzstein-Berg erreichte zum vierten Mal in Folge einen Platz unter den ersten Fünf (diesmal Vierter) und der TSV Nördlingen II erreichte in seiner insgesamt achten Bezirksligasaison mit Platz sechs die beste Platzierung.

An keinem der 30 Spieltage lag der TSV II vor dem SVW-B. Jedoch kamen die Rieser am 16. und am 19. Spieltag bis auf einen Punkt an den Lokalrivalen ran. Dabei gelang den Nördlingern erst am fünften Spieltag der erste Sieg. Während der SVW-B nur sechs verschiedene Tabellenpositionen hatte, war der TSV II auf elf verschiedenen Tabellenplätzen zu finden.

Bezirksliga Nord: TSV Nördlingen II erreicht Platz Sechs

Als Tabellenzweiter ging der TSV Gersthofen in den letzten Spieltag – mit einem Sieg wäre die Relegation erreicht gewesen. Doch anstatt um den Aufstieg in die Landesliga zu spielen, standen die Schwarz-Gelben nach der 0:1-Niederlage beim TSV Haunstetten, der ersten im Jahr 2025, gänzlich mit leeren Händen da. Es war eines von drei Spielen, in denen der TSV und der überragende Torjäger Fabian Bühler (34 Saisontreffer) keinen Treffer zustande brachten.

Mit 60 Treffern ist die Offensive der Dinkelscherbener die Zweitbeste der Liga – aber die Defensive ist mit 66 Gegentoren auch die Zweitschlechteste der Bezirksliga. Es gab sechs frühzeitige Trainerwechsel – für eine Bezirksliga erstaunlich viel. Folgende Vereine waren davon betroffen: FC Stätzling, TSV Meitingen, VfR Neuburg (alle im September), VfL Ecknach (Oktober), FC Günzburg (April) und TSV Ziemetshausen (Mai). Die erfolgreichsten Elfmeterschützen waren Manuel Utz vom BC Rinnenthal, der siebenmal vom Punkt traf. Maximilian Lamatsch vom FC Günzburg war fünfmal erfolgreich.

Nördlinger haben 13 verschiedene Torschützen

Rekordverdächtig war Daniel Heidenberger vom VfR Jettingen: Er kassierte vier Zeitstrafen, sah dreimal Gelb/Rot, einmal Rot und verschoss noch einen Elfmeter. Zweimal Rot sah Jason Kifmann vom VfR Neuburg.

Der TSV Nördlingen II hatte bei 45 erzielten Toren 13 verschiedene Torschützen – der SV Wörnitzstein-Berg bei 47 Toren 17 verschiedene Torschützen. Nördlingens Trainer Michael Göttler setzte 29 verschiedene Spieler ein. Alle 30 Spiele bestritt nur Max Göttler, der Bruder des Trainers.

Torschützenliste Bezirksliga Nord

34 Tore: Fabian Bühler (TSV Gersthofen)

26 Tore: Manuel Utz (BC Rinnenthal)

19 Tore: Serhat Örnek (VfL Ecknach), Maximilian Lamatsch (FC Günzburg)

18 Tore: Tarik Music (TSV Ziemetshausen).

17 Tore: Samuel Seibold, Thomas Kubina (beide TSV Dinkelscherben), Patrick Högg (TSV Hollenbach), Mert Sert (FC Stätzling).

16 Tore: Michael Schäfer (TSV Hollenbach)

12 Tore: Alvin Emini (TSV Gersthofen), Aladin Halilovic (TSV Haunstetten), Michael Meir (TSV Meitingen).

11 Tore: Tim Paulheim, Benedikt Ost (beide VfR Jettingen), Luis Schüler (TSV Nördlingen II)

10 Tore: Fabian Tögel (FC Horgau), Daniel Palluch (FC Stätzling

9 Tore: Robin Widmann (TSV Gersthofen)

8 Tore: Hakan Avci (TSV Dinkelscherben), Nikolai Krzyzanowski (VfR Neuburg).