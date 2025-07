Das war die Saison in der Fußball-A-Klasse Nord

Einen spannenden Zieleinlauf gab es vergangene Saison in der Fußball-A-Klasse Nord, denn am Ende des letzten Spieltags waren der SV Schwörsheim-Munningen und der SC Wallerstein gleichauf mit je 53 Punkten. Den direkten Vergleich hatte der SVS-M gewonnen und ist damit als Meister aufgestiegen.

Zum direkten Vergleich: Der SVS-M hatte das Heimspiel gegen Wallerstein 2:0 gewonnen, in Wallerstein trennte man sich 1:1. Nach zwei Jahren A-Klasse folgte somit Rückkehr in die Kreisklasse. Auch der SCW konnte als Vize-Meister direkt und ohne Relegation aufsteigen. Vor sieben Jahren spielten die Wallersteiner letztmals in der Kreisklasse. Das bessere Torverhältnis hätte übrigens der SC Wallerstein gehabt.

Fußball-A-Klasse im Kreis Donau in der Rückschau: Enges Rennen um die Meisterschaft

Am Ende der Tabelle stand der FSV Utzwingen mit 15 Punkten. Beste Heim-Mannschaft war der SC Wallerstein mit 30 Punkten. Zudem war der SCW die einzige Mannschaft ohne Heimniederlage. In der reinen Auswärtstabelle lag der SV Schwörsheim-Munningen mit 24 Punkten einen Punkt besser als der SC Wallerstein. Beste Hinrundenmannschaft mit 25 Punkten war noch die (SG) Amerdingen/Hohenaltheim vor dem SC Nähermemmingen-Baldingen mit 24 Punkten. In der Rückrundenbilanz holten der SV Schwörsheim-Munningen und der SC Wallerstein je 31 Punkte. Die (SG) Amerdingen/Hohenaltheim brach in der Rückrunde völlig ein und holte nur noch 16 Zähler.

Fairste Mannschaft war der SV Schwörsheim-Munningen mit 35 Gelben Karten und einer Zeitstrafe. Ohne Zeitstrafe blieb nur der SV Wörnitzstein-Berg. Die meisten Zeitstrafen kassierten der SC Athletik Nördlingen (zehn) und der FSV Utzwingen (acht).

Torschützenliste A-Klasse Nord:

26 Tore: Manuel Gast (SG) Amerdingen/Hohenaltheim)

22 Tore: Axel Dürrwanger (SV Wechingen)

21 Tore: Giuseppe Porcari (SC Athletik Nördlingen)

18 Tore: Sebastian Ziegler (SV Schwörsheim-Munningen)

15 Tore: Eyüb Cakir (SC Wallerstein)

13 Tore: Moses Ayeni (SC Wallerstein), Fabio Strobel (SV Wörnitzstein-Berg II)

12 Tore: Robert Strauß (SG) Großsorheim/Hoppingen)

11 Tore: Tom Hertle (SV Wechingen)

10 Tore: Tobias Giesemann (SG Birkhausen/Munzingen), Andreas Hirschbeck (BC Huisheim), Massimiliano Porcari (SC Athletik Nördlingen), Luis Ziegler (SV Schwörsheim-Munningen), Nico Watzl (SV Wörnitzstein-Berg II)

9 Tore: Jannik Prpic (SC Wallerstein), Simon Sturm (SV Wörnitzstein-Berg II)

8 Tore: Jonas Rauwolf (SGBirkhausen/Munzingen), Jakob Bunkovski (SG Jura Kickers II), Tim Angerer (SC Nähermemmingen-Baldingen), Fabian Grimmeis (FSV Utzwingen)