August Regele regiert die Hubertusschützen Ehingen

Mit einem 28-Teiler setzt sich Regele vor Gründungsmitglied Alois Rieger durch. Neuer Jugendkönigin ist Franz Helmle.

Zur diesjährigen Generalversammlung mit anschließender Königsproklamation haben die Hubertusschützen Ehingen wieder zahlreiche Mitglieder begrüßen dürfen. Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung, in dem die Vorsitzenden Melanie Frey, Philipp Haußner, Franz Helmle, Holger Miller und Sebastian Regele über das vergangene Jahr 2023 berichteten, das vor allem durch Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen am Schießstand geprägt war, folgten die Ehrungen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein Ehingen und dem Bayerischen Sportschützenbund wurden Thomas Dietrich, Jürgen Hederer, Peter Leister, Franz Miller, Johann Miller, Harald Schmidt und Klaus Uhl von Gauvertreter Konrad Förg geehrt.

Die besten Schützen aus Ehingen

Anschließend folgten die Ehrung der erfolgreichsten Schützen und die Proklamation der Könige. Mit einem 28-Teiler erzielte August Regele das beste Blattl und wurde damit zum Schützenkönig 2024 ernannt. Beinahe hätte Gründungsmitglied Alois Rieger, der bereits vor genau 50 Jahren das erste Mal zum Schützenkönig ernannt wurde, mit einem 45-Teiler in diesem Jahr erneut den Titel gewonnen.

In der Jugendklasse sicherte sich Franz Helmle Junior mit einem 141-Teiler den Titel des Jugendkönigs. Schülerkönigin 2024 ist Sabrina Miller, die mit einem 40-Teiler das beste Blattl erzielte. Lea Benninger wurde mit durchschnittlich 379,25 Ringen Vereinsmeisterin in der Schützenklasse, gefolgt von Sebastian Regele mit 374 Ringen. In der Jugendklasse wurde Jannik Miller mit durchschnittlich 204 Ringen Vereinsmeister. Der "Stefan-Fröhlich-Gedächtnispokal", der traditionsgemäß an den Schützen mit den meisten Übungsschießen verliehen wird, wurde Thomas Dietrich aus Ehingen überreicht. Das Entscheidungsschießen zum Blattl des Jahres gewann Gerhard Frey. Das „Duselschießen“, bei dem auf eine verdeckte Scheibe geschossen wird, hat Andreas Mertenbaur gewonnen. (AZ)