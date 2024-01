Carina Riefle regiert bei den Baldinger Goldbachschützen

Bei der Königsfeier ehren die Baldinger ihre Schützenkönige und die Gewinner des Wanderpokal. und Preisschießens.

Nach dreijähriger Pause haben die Baldinger Goldbachschützen wieder zu ihrer traditionellen Königsfeier ins Schützenheim eingeladen. Dieser Rahmen wurde dazu genutzt, die Preisverteilung für die zehn Mannschaften mit ihren 102 Hobbyschützen des Wanderpokal- und Preisschießens vorzunehmen.

Sportwart Christian Eger und Schützenmeister Christian Kirchenbaur gaben die Platzierungen der besten Serien bekannt. Die besten Schüler- und Jugendserien schossen Emilia Kempinski und Paulina Ruf (Luftgewehr) und in der Schützenklasse waren Jörg Fischer (Bogen) und Christian Eger (Luftgewehr) an der Spitze. Die diesjährige Weihnachtsscheibe erschoss sich Markus Bachmann mit einem 56-Teiler. Bei der Einzelwertung des Preisschießens landete Michael Grimmeiß mit einem 24-Teiler auf dem ersten Platz.

5-Teiler von Carina Riefle sichert ihr die Königskette

Die Faschingsgarde Baldonia erhielt für ihre 20 Schützinnen und Schützen den Preis für die meisten Teilnehmer. Den Wanderpokal des Preisschießens konnte sich zum ersten Mal die Mannschaft „Die Jungschützen Baldingen“ sichern. Die Spannung wuchs und es konnte zum Höhepunkt des Abends übergegangen werden: der Königsproklamation. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein inoffizieller Luftpistolenkönig gekrönt – Jannik Riefle. Bei den Bogenschützen regiert nun Josef Kapfer. Er setzte sich mit einer Abweichung von 4,3 Millimeter an die Spitze. Bei den Luftgewehrschützen ist Kreta Ruf durch einen 22-Teiler die neue Jugendschützenkönigin. In der Schützenklasse holte sich Carina Riefle mit einem 5-Teiler die Königswürde und sichert sich damit ein Jahr lang die Regentschaft bei den Baldinger Goldbachschützen. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick:

Weihnachtsscheibe:

Markus Bachmann : 56-Teiler Johannes Ruf: 68-Teiler Lukas Stadali: 83-Teiler

Serie Schützenklasse:

Christian Eger : 103,1 Ringe Lukas Egetenmeier: 101,9 Ringe Markus Bachmann : 101,7 Ringe

Serie Jugend:

Paulina Ruf : 100,3 Ringe Joelina Reinhardt : 99,0 Ringe Anika Huber : 89,1 Ringe

Serie Schüler:

Emilia Kempinski : 86,2 Ringe Nils Huber : 86,1 Ringe Viktoria Neuwirt : 82,0 Ringe

Serie Bogen:

Jörg Fischer: 90,9 Stefan Volk : 85,1 Sebastian Meyer : 74,0

Könige: