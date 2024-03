Hausen-Seglohe schießt sich am letzten Wettkampftag zum Titel

Luftgewehr-Gauoberliga: Beim großen Showdown ziehen die Damen aus Hausen und Seglohe noch an Oberringingen vorbei. Enkingen bleibt in der Liga, Munningen nicht.

Am zehnten und letzten Wettkampftag in der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen standen noch Entscheidungen aus, darunter die Meisterfrage, die Oberringingen und Hausen-Seglohe im direkten Duell klärten.

Munningen traf auf Herkheim. Die Lohengrin Schützen wussten bereits, dass ein Nichtabstieg aus eigener Kraft nicht mehr möglich war. Was aber dringend nötig wurde, war ein Sieg in dieser Begegnung. Kathrin Keiling hatte einen schwachen Start mit nur 88 Ringen, Nico Graf ging mit sieben Ringen in Führung. Trotz einer kurzen Schwächephase in Serie drei konnte er diesen Vorsprung noch ausbauen, Keiling musste ihren Punkt abgeben. Natalie Rehle setzte ihren Gegner Gerhard Zellinger ebenfalls von Beginn an unter Druck. Mit zweimal 94 Ringen ging sie ebenfalls früh in Führung. Zellinger musste sich mit 365 zu 374 Ringen ebenfalls geschlagen geben.

Luftgewehr-Gauoberliga: Munningen schafft die Rettung nicht

Kathrin Mädler war nach dem lang ersehnten guten Ergebnis aus der Vorwoche beflügelt und startete gut in den Wettkampf. Sie ließ sich nicht von den 97 Ringen aus Christian Pur's erster Serie beirren. Sein Anfangsniveau konnte Pur nicht halten und Mädler holte den Rückstand nach Serie drei wieder auf. Während Pur in der letzten Serie nur 89 Ringe erzielte, beendete Mädler den Wettkampf mit 96 Ringen und damit einem Punkt für Munningen. Auch Michaela Christ erwischte einen schlechten Start mit nur 86 Ringen in der ersten Serie, Carmen Frisch zog auf sieben Ringe Vorsprung davon. Trotz guter Steigerung von Christ war die Herkheimer Schützin zu stark und holte mit neun Ringen Vorsprung den dritten und entscheidenden Punkt für Herkheim. Damit war der Abstieg in die Gauliga für Lohengrin Munningen besiegelt. Herkheim findet sich auf dem dritten Platz der Tabelle wieder und verbleibt in der Gauoberliga.

Während den Steinhartern bereits bekannt war, dass sie weder mit dem Auf- noch dem Abstieg zu tun haben würden, war Enkingen noch vom eigenen Ergebnis und dem der Munninger Schützen abhängig. Rebekka Wüst begann mit 94 Ringen, wobei allerdings zwei Achter enthalten waren. Florian Fleichaus hatte ebenfalls mit einer Acht in der ersten Serie zu kämpfen, ging mit 95 Ringen aber in Führung. Nach Serie zwei stand es unentschieden auf Position eins. Während bei Fleichaus die Zehn nicht mehr fallen wollte, zeigte Wüst mit 98 Ringen, was in ihr steckt und holte den ersten Punkt nach Enkingen.

Enkinger Schützen schaffen den Verbleib in der Gauoberliga

Katja Wüst lag zu Beginn mit 91 und 96 Ringen nur knapp hinter Marlene Maier. In Serie drei schwächelten beide (Maier 90, Wüst 87). Die Enkingerin Wüst fand danach nicht mehr zurück zu ihrer Form und musste den Punkt abgeben. Mit einem Feuerwerk verabschiedete sich Jannik Schwefel aus der aktuellen Runde: Seine 380 Ringe waren nicht nur persönliche Saisonbestleistung, sondern setzten auch Jürgen Rothgang immens unter Druck. Mit 18 Ringen Rückstand musste sich der Enkinger früh geschlagen geben.

Alles hing nun von der Begegnung zwischen Heinrich Wüst und Maximilian Kleinert ab. Wüst fand erst nicht richtig in den Stand, Kleinert ging nach der ersten Serie mit vier Ringen in Führung. Wüst steigerte sich immer weiter, während Kleinert konstant auf seinem Niveau schoss. Trotz guter 95 Ringe in der letzten Serie war der Rückstand zu groß und der Punkt ging mit drei Ringen Unterschied an die Steinharter, die die Runde auf dem vierten Tabellenplatz abschließen. Für Enkingen war der Verbleib in der Gauoberliga durch den Sieg der Herkheimer in Munningen gesichert.

Im Meisterduell haben die Damen aus Hausen-Seglohe die besseren Nerven

Der wohl spannendste Wettkampf fand zwischen Oberringingen und Hausen-Seglohe statt. Die Eichenlaubschützen waren bis zum 9. Wettkampftag an der Tabellenspitze und waren nach der Vorrunde Herbstmeister. Doch Hausen-Seglohe blieb immer dicht auf den Fersen, und mit dem letzten Wettkampf sollte die Entscheidung herbeigeführt werden. Oberringingens Michael Hurler und Hausen-Seglohes Katharina Thorwart lieferten in den vergangenen Wochen immer die besten Ergebnisse der Gauoberliga. Beide starteten gut und ließen sich keine Nervosität anmerken. Hurler lag nach 20 Schuss mit zwei Ringen in Führung. Eine kurze Schwächephase mit nur 94 Ringen ließ Thorwart die Führung mit drei Ringen übernehmen. Hurlers 97 Ringe in der letzten Serie waren nicht genug: Mit 98 Ringen und einem Gesamtergebnis von 386 Ringen holte Thorwart den ersten Punkt für Hausen-Seglohe.

Auch Anna Holzmeier hatte das Glück auf ihrer Seite und zeigte mit 386 Ringen erneut ihr Können. Dem konnte Christoph Rauh nichts entgegensetzen, sodass dieser Punkt mit großem Abstand nach Hausen-Seglohe ging. Sehr spannend war es zwischen Katja Mangold und Sandra Stelzer. Letztere führte nach der ersten Serie mit einem Ring, doch Mangold ließ sich nicht beirren und lag nach der zweiten Serie mit einem Ring vorne. In der dritten Serie erzielten beide Schützinnen 95 Ringe. Während Stelzer den Wettkampf mit 91 Ringen beendete, bekam Mangold ihre Nerven nicht ganz in den Griff, Stelzer holte den Punkt für Oberringingen mit 372 zu 371 Ringen.

Schützengilde nimmt am Aufstiegswettkampf teil

Bereits nach der ersten Serie lag Michael Beck mit sieben Ringen hinter Jessica Mangold. Obwohl Beck in der zweiten Serie zwei Ringe gutmachen konnte, war der Rückstand zu groß. Damit ging auch der dritte Punkt nach Hausen-Seglohe. Die Schützinnen holen sich mit diesem 3:1-Sieg die Tabellenführung und gewinnen den Meistertitel der Gauoberliga gewinnen. Sie dürfen dadurch zum Aufstiegskampf in die Bezirksliga fahren.

Herkheim – Munningen 3:1 (1496:1471). Graf – Keiling 378:363; Rehle – Zellinger 374:365; Frisch – Christ 376:367; Pur – Mädler 368:376.

Oberringingen – Hausen-Seglohe 1:3 (1489:1509). Hurler – Thorwart 384:386; Rauh – Holzmeier 374:386; Stelzer – K. Mangold 372:371; Beck – J. Mangold 359:366.

Enkingen – Steinhart 1:3 (1473:1497). R. Wüst – Fleichaus 382:376; K. Wüst – Maier 362:371; Rothgang – Schwefel 362:380; H. Wüst –Kleinert 367:370.

