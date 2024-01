Kathrin Mädler und Johannes Renner sind die neuen Könige in Munningen

Sehr gute Ergebnisse zeigen die Munninger Schützen bei ihrem Königsschießen. Auch ältere Semester lassen es sich nicht nehmen, einen Pokal herauszuschießen.

Die Lohengrin-Schützen Munningen haben sich im Schützenhaus zur Königsfeier getroffen. Vorstandssprecher Markus Schneller begrüßte die zahlreichen und gut gelaunten Gäste und vor allem die 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Königsschießens, davon sechs Jugendliche und sieben Senioren.

„Mägu“ Schneller bedankte sich zunächst bei allen Helfern, die zum Gelingen der diesjährigen Königsfeier beigetragen haben, ebenso bei den beiden Sportwarten, welche das Königsschießen wieder tadellos durchgeführt haben. Der Vorstand freute sich besonders über die rege Beteiligung am diesjährigen Schießen sowie über das Mitwirken einiger älterer Vereinsmitglieder, die auch dieses Jahr den Seniorenpokal herausgeschossen haben. Im Schützenhaus Munningen wurde der kurzweilige Abend von Sportwart Marc Zellinger sowie von den ehemaligen Schützenmeistern Andreas Beck und Alexander Pollithy moderiert. In diesem Jahr ist es Jan Erdle gelungen, den besten Schuss auf die Spansau abzugeben. Der Seniorenpokal wurde dieses Jahr an den Routinier Johann Gebhard überreicht. Zum zehnten Mal wurde dieses Jahr der Seniorenpokal herausgeschossen. Johann Gebhard hatte mit einem hervorragenden 6,3-Teiler das beste Blattl und verewigte sich somit zum ersten Mal als Sieger. Zweiter wurde der achtmalige Gewinner des Wettbewerbes, Ernst Hügel, mit einem 8,5-Teiler. Dritter wurde Alfred Leberle mit einem 19,4-Teiler.

Lohengrin Munningen: Königsproklamation als Höhepunkt

Als Höhepunkt des Abends wurden die neuen Königinnen und Könige proklamiert: Jugendschützenkönig wurde zum ersten Mal Johannes Renner. Er erreichte mit einem 7,1-Teiler erstmalig den Königstitel. Zweite wurde Julia Lang mit einem 20,1-Teiler, dicht gefolgt von der Vorjahressiegerin Sophie Nagler mit einem 20,3-Teiler. Schützenkönigin wurde Kathrin Mädler: Sie erreichte mit einem 5,1-Teiler den Königstitel. Zweiter wurde Alfred Leberle mit einem 7,0-Teiler. Dritter wurde Hobbyschütze Michael Mädler mit einem 9,4-Teiler.

Serienmeister der Luftpistole wurde Andreas Beck mit 82 Ringen. Serienmeister Luftgewehr wurde wie im Vorjahr Marc Zellinger mit 100 Ringen. Neuer Serienmeister der Jugend in der Kategorie Luftgewehr ist der Jugendkönig Johannes Renner mit 97 Ringen. Neuer Blattlkönig ist Marc Zellinger mit einem 34,4-Teiler. (AZ)