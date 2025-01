Angels beeindrucken mit Sieg in letzter Sekunde gegen Herne

Unglauben machte sich da in den Gesichtern in der H2K-Arena breit: 22 Punkte in den ersten fünf Minuten zu kassieren, stand sicher nicht auf dem Plan des Tabellensiebten aus Herne. Jayda Jansen legte endlich ihre Wurfhemmungen ab und ballerte ihre Farben zunächst im Alleingang zur Zehn-Punkte-Führung nach wenigen Sekunden. Hernes späte Auszeit sorgte nur dafür, dass statt Jansen, die wegen Foulproblemen früh auf der Bank Platz nehmen musste, nun Laura Schinkel die Verantwortung übernahm und für weitere Nördlinger Punkte sorgte. Sage und schreibe 30 davon standen auf der Gäste-Seite der Anzeigentafel. 21 auf der von Herne. Plus drei, die Morawiec zur Pausensirene von der Mittellinie reinknallte.

