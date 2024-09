75 Jahre SG Alerheim: So wird am Wochenende gefeiert

Die SG Alerheim wird dieses Jahr 75 Jahre alt – und das wird auf dem schicken neuen Sportgelände der SGA gebührend gefeiert. Für das Wochenende 6. bis 8. September haben die Alerheimer ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das es so nicht alle Tage zu erleben gibt.

Am Freitagabend beginnt das Fest um 18 Uhr mit der offiziellen Einweihung des neuen Sportgeländes und dem Bieranstich. Der Neubau des Trainingsplatzes war notwendig, weil die Gemeinde den bisherigen Platz als Gewerbefläche kurzfristig benötigt hatte. Nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit ist das Trainingsgelände mit einem Trainingsplatz, zwei Beachvolleyballfeldern, einem Technikhaus und einer Calisthenics-Anlage entstanden. Rund 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Mitglieder der SGA dafür investiert. Im Anschluss an die Einweihung, um 19 Uhr, finden erstmalig die „Alre Games“ statt, ein Geschicklichkeits-Wettbewerb für alle Dorfvereine und Hobbymannschaften. Nach Abschluss der Spiele wird mit den DJs von RT1-Nordschwaben in die Nacht gefeiert.

75 Jahre SG Alerheim: Länderspiel der Kleinwuchs-Mannschaften ist der Höhepunkt

Der Samstag steht im Zeichen des Sports, es finden den ganzen Tag über Fußball, Beachvolleyball- und Tennis-Turniere statt. Höhepunkt wird ein Länderspiel des deutschen Kleinwüchsigen Sportverbands um 17 Uhr sein – es kommt zum Klassiker Deutschland gegen England. Dass dieses Spiel im Rahmen des SGA-Jubiläums stattfinden kann, ist vor allem Gary Masson zu verdanken. Der Stadionsprecher der SG Alerheim war im Jahr 2017 Torhüter der Fußball-Nationalmannschaft der Kleinwüchsigen und hatte seine Nationalmannschaft schon damals für eine Ehrung nach Alerheim gebracht. Nun kommen die Kleinwuchs-Sportler wieder, um sich mit der Mannschaft aus England zu messen.

Bei der SGA sollen alle in ihrer Aktivität, Altersklasse und sportlichen Ausrichtung ausleben können. Die Herkunft, das Können, Aussehen oder gar die Größe spielen dabei keine Rolle, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Entsprechend wichtig sei es, dass ein solches Fußballspiel kein Showkampf wird, zum Beispiel zwischen der deutschen Kleinwüchsigen-Mannschaft und einer Auswahl der SGA oder einer Jugendmannschaft. Es soll ein ernstzunehmendes sportliches Kräftemessen zwischen zwei Nationen und damit ein Höhepunkt für deren Sportler sein.

Am Samstagabend wird die Partyband „Members“ bei der „Nacht in Tracht“ im Festzelt einheizen. Dabei sind bei den Besuchern Dirndl und Lederhose gern gesehen, um 20.30 Uhr wird die mehrfach ausgezeichnete Stimmungsband loslegen

Punktspiele der Alerheimer Fußballmannschaften finden am Fest-Sonntag statt

Der Sonntag beginnt mit einem kleinen Umzug zum Festplatz, untermalt von der Deininger Musikkapelle und mit traditionellem Fahneneinzug. Nachmittags finden ab 13.15 Uhr die Punktspiele der ersten und zweiten Mannschaft statt, zwischendurch erhält die SG Alerheim um 15 Uhr auf dem Hauptplatz Ehrungen für ihr ehrenamtliches Engagement im Sinne des Sports von BFV und BLSV.

Um 18 Uhr findet schließlich die Abschlussveranstaltung der aktuell stattfindenden Aktion von „Alerheim bewegt sich wieder“ statt, mit der der Verein Hunderte Menschen zu mehr Sport im Alltag animiert hat. Die Band „Die Unit“ sorgt ab 18.30 Uhr für einen stimmungsvollen Festausklang, bevor um 21 Uhr das „Alre Tanzzentrum“ ins Leben gerufen wird – unter dem Motto „Alles dreht sich – bis auf die Bar“. (AZ, mit maxbo)