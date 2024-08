SG-Handicap kehrt mit zwölf Medaillen aus Ettlingen zurück

Das baden-württembergische Ettlingen war zwei Tage lang Austragungsort eines Special-Olympics-Events: Athleten und Athletinnen aus Baden-Württemberg, Bayern, Bremen sowie ein Teilnehmer aus Polen traten beim Landes-Leichtathletik-Sportfest an. Dieser Wettbewerb gilt als wichtiger Anerkennungswettbewerb für die nationalen Spiele 2026 im Saarland und bot Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit, sich dafür zu qualifizieren. Auch neun Leichtathleten des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen waren mit ihren Coaches sowie einem Betreuer vor Ort mit dabei.

Die Veranstaltung begann mit einer festlichen Eröffnungsfeier, die von den Fahnen der teilnehmenden Landesverbände begleitet wurde. Der Einzug der Fackel und die Eide für Athleten, Trainer und Kampfrichter sorgten für olympische Atmosphäre. Am ersten Wettkampftag fanden die Klassifizierungswettbewerbe statt, die den Grundstein für die Finaldurchgänge am folgenden Tag legten. Trotz eines heftigen Regenschauers am Vorabend sorgten hochsommerliche Temperaturen dafür, dass die Laufbahn am Vormittag schnell abtrocknete und die Athletinnen und Athleten unter idealen Bedingungen ihre Finalwettkämpfe bestreiten konnten.

SG-Handicap: Markus Protte bejubelt zweimal Gold

Die Stimmung unter den Teilnehmenden war durchweg positiv und das Publikum feuerte alle mit großem Beifall an. Die Leistungen und der Sportsgeist von Gerhard Enzelberger, der sich in den 400-Meter- und 800-Meter-Läufen als ältester Teilnehmer der Veranstaltung gegen jüngere Mitstreiter behauptete, wurden besonders gewürdigt. Markus Protte konnte durch hervorragende Leistungen im 100-Meter-Lauf und im Weitsprung zwei Goldmedaillen gewinnen. Auch Daniel Wetzstein nahm zwei Medaillen mit nach Hause: sowohl im 75-Meter-Lauf als auch im Mini-Speerwurf sicherte er sich Bronze.

In der zweitschnellsten Gruppe der 100-Meter-Läufer waren gleich vier Nördlinger am Start. Es siegte Etienne Wiedemann vor Martin Leiminger. Alexander Schön und Martin Buck kamen auf die Plätze vier und fünf. Sowohl Schön als auch Buck konnten sich aber auch noch über Medaillen freuen: Im Weitsprung erreichte Alexander Schön den dritten Rang seiner Gruppe und holte sich Bronze; Martin Buck konnte im Mini-Speerwurf Silber gewinnen. Auch im Kugelstoßen gab es Medaillen für die Nördlinger Athleten. Überragend war die Leistung von Daniel Weinert, der mit 12,73 Metern vor dem zweitplatzierten Etienne Wiedemann, der seine Bestweite auf 9,45 Meter steigern konnte, Gold gewann. In der zweitbesten Gruppe bedeuteten 5,02 Meter für Martin Leiminger die Silbermedaille.

Nördlingens Martin Leiminger hilft in Ettlingen einem Team aus dem Schwarzwald aus

Im Fünfkampf brillierte Werner Wiedemann, der als Gesamtbester die Goldmedaille errang und damit sein Talent in einer Vielzahl an Disziplinen – dem 100-Meter-Lauf, dem Weitsprung, dem Kugelstoßen, dem Hochsprung und dem 800-Meter-Lauf – unter Beweis stellte.

Der spannende Abschluss der Veranstaltung, die 4x100-Meter-Staffel, sorgte noch einmal für Nervenkitzel. Martin Leiminger sprang kurzerhand bei der Staffel einer Schule aus dem Hochschwarzwald ein, bei der ein Läufer ausfiel. Gemeinsam erreichten sie den vierten Platz. Das Nördlinger Team in der Besetzung Etienne Wiedemann, Markus Protte, Werner Wiedemann und Daniel Weinert gewann nach einem packenden Rennen knapp geschlagen die Silbermedaille. Mit insgesamt fünf Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie vielen persönlichen Bestleistungen können die SG-Handicap-Athleten auf ein äußerst erfolgreiches Event zurückblicken. (AZ)