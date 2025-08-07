TC Oettingen kürt seine Clubmeister

Der TC Oettingen hat seine Clubmeister gekürt. Bereits in den vergangenen Wochen wurden die Vorrundenspiele der diesjährigen Clubmeisterschaft, organisiert von Sophia Nagel und Werner Kunzmann, ausgespielt. Schon die Kleinsten durften eine U10-Clubmeisterschaft austragen.

Von den acht teilnehmenden Spielern der U10 gewann Moritz Habicht gegen Franziska Vitkovsky, Platz drei belegte Emilio Woratsch, der sich zuvor gegen Noah Wieland durchgesetzt hatte. Die U15-Runde ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Bei den elf teilnehmenden Herren ergab sich eine Haupt- und eine Nebenrunde. Im Hauptfeld spielten sich Tobias und Benjamin Vitkovsky sowie Hermann Wunderer und Marcelo Rojas bis ins Halbfinale. Das Finale zwischen Tobias Vitkovsky und Marcelo Rojas wurde aus terminlichen Gründen bereits am Freitag ausgespielt. In einem umkämpften Match setzte sich letztlich der Jüngere mit 6:3/3:6/10:6 durch, sodass Tobias Vitkovsky direkt im Anschluss ans Finale als Clubmeister geehrt werden konnte.

Vereinsmeisterschaft beim TC Oettingen: Teilnehmerfeld bei den Damen überschaubar

Die Herrendoppel wurden zunächst gruppenweise ausgetragen. Im Halbfinale warfen Hermann Wunderer/Marcelo Rojas das Doppel Jan Vitkovsky/Werner Kunzmann aus dem Rennen und Tobias mit Simon Vitkovsky setzten sich gegen Benjamin Vitkovsky/Jonah Gießl durch. Damit standen sich in einem packenden Finale Wunderer/Rojas und Tobias/Simon Vitkovsky gegenüber. Der Titel ging mit 6:4/6:4 an die „alten Hasen“, die unmittelbar nach Matchende ihre Pokale in Empfang nahmen. Im Endspiel der Nebenrunde steigerte sich Clemens Kraus gegen Elijah Gießl zu einem denkbar knappen 1:6/6:4/12:10 und wurde ebenfalls mit einem Pokal geehrt.

Bei den Damen war das Teilnehmerfeld im Einzel mit nur zwei Spielerinnen recht überschaubar. Dafür traten Susanne Wunderer und Sophia Nagel in drei verschiedenen Spielmodi gegeneinander an, wobei nach je einem Sieg beiderseits das Finale am Samstag entscheidend war. Hier konnte Susanne Wunderer mit 6:2/6:4 ihren Titel verteidigen. Bei den Damendoppeln hatten sich fünf Paarungen gefunden, die zunächst jede gegen jede spielten. Die beiden erfolgreichsten Doppel traten am Finaltag nochmals gegeneinander an. Hier ließen Anne Wessel und Susanne Wunderer nichts anbrennen und setzten sich 6:4/6:3 gegen Nadja Bee und Sophia Nagel durch. Auch für diese Leistung gab es Pokale, die von der St.-Michaels-Apotheke Oettingen sowie den Familien Uli mit Gustl Schneider sowie Hans Mebert gestiftet wurden. Die Zweitplatzierten durften sich über eine gemischte alkoholfreie Getränkekiste von Oettinger Getränke freuen. Als furioser Abschluss rundete eine vom Eventteam des Clubs mit zahlreichen Helfern auf die Beine gestellte White Party mit DJs, Cocktails, Foodtruck und Lagerfeuer das Tenniswochenende auf gelungene Weise ab. (AZ)