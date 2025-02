Ein Tag voller Basketball beim 7. Angels Business Cup

Das Prinzip des Angels Business Cups ist schnell erklärt: Firmen, Organisationen und Sympathisanten aus dem Umfeld der Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen tun sich zusammen und bilden Hobby-Basketballmannschaften. Während sich die Profis als Schieds- und Kampfrichterinnen übten, kämpften die acht gemeldeten Mannschaften in zwei Vierergruppen um die beiden Top-Plätze, die für die Halbfinals qualifizierten.

In Gruppe A ließen die Realschule Maria Stern und der Sieger aus dem Jahr 2018, das Autohaus Wernitz, ihre beiden Kontrahenten Sonntag und Partner sowie die Mannschaft des Stiftungskrankenhauses hinter sich. In Gruppe B stand das Helferteam der Angels auf dem Platz an der Sonne, dahinter folgten die Leinfelder All Stars sowie die für die kleinen Halbfinals qualifizierten Mannschaften von Eigner und der Stadt Nördlingen.

Basketball-Hobbyturnier der Eigner Angels liefert gute Unterhaltung

Bei zwei mal zehn Minuten durchlaufender Spielzeit pro Match und allen vier gleichzeitig bespielten Halbfeldern der Hermann-Keßler-Halle kamen gut 100 Zuschauerinnen und Zuschauer voll auf ihre Kosten und die Mannschaften richtig ins Schwitzen. Beste Unterhaltung wurde mit lautstarkem Jubel der Fans belohnt. Nach der wohlverdienten Mittagspause spielten die jeweiligen Gruppendritten und -vierten in Überkreuzspielen die Platzierungen acht bis fünf aus.

Turniervierter wurde das Autohaus Wernitz, Dritter die Branchenkollegen des Autohaus Leinfelder. Gegen 15.30 Uhr, zur besten Kaffee-und-Kuchen-Zeit, traten die bislang unbesiegten Mannschaften der Realschule Maria Stern und des Teams Angels, bestehend aus Helfern und Nahestehenden des Vereins, zum Finale auf dem Hauptfeld an. Das personell dünne Team der Realschule glänzte vor allem durch die beiden Regionalligaspieler Thomas Hirsch und Sander Geinitz, die ihr Team als Duo trugen. Auf der anderen Seite konnten die in Rot gekleideten Angels-Helfer mit ihrer Kadertiefe und Körpergröße punkten. Dieses Finale war auch ein Duell der Generationen: Kurt Wittmann coachte als Konrektor der RMS seine Farben, während Tochter Amelie Wittmann das Kommando in ihrem Team übernahm.

Nördlingens Bundesliga-Basketballerinnen treffen am Samstag auf alte Bekannte

Die erste Halbzeit zeigte ein spannendes Finalspiel zweier hochklassiger Hobbymannschaften, bei dem sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Erst im zweiten Durchgang offenbarte sich der Unterschied in der körperlichen Fitness und der Leistungsspitze, als das Duo Hirsch/Geinitz das Kommando übernahm und die Realschule zum Sieger des 7. Angels Business Cups warf. Alle teilnehmenden Mannschaften erhielten Preise des Fürstlichen Brauhauses Wallerstein; die beiden Finalisten außerdem Geschenkkörbe der Metzgerei Goschenhofer. Die Rückmeldungen zum diesjährigen Business Cup waren durchweg positiv – einer Neuauflage in der kommenden Saison steht also nichts im Weg.

Das nächste Bundesliga-Heimspiel findet am kommenden Samstagabend statt. Zu Gast sind die Saarlouis Royals, mit denen die Ex-Angels Matiss Rozlapa, Erika Davenport und Roosa Lehtoranta ins Ries zurückkehren. Dieses Spiel könnte sogleich die Generalprobe für das Top4 in Berlin sein, bei dem sich beide Mannschaften unter Umständen nochmals gegenüberstehen werden. Interessierte können sich noch immer zur Fanfahrt zum DBBL-Top4 am 1./2. März in Berlin unter stoecklein@bg-donau-ries.de melden.