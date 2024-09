SC D.L.P. will im Derby gegen Laub wieder in die Spur kommen

Der Lauber SV ist ohne genaue Vorstellungen in die neue Saison gegangen und steht nun bislang ohne Niederlage auf Platz zwei der Kreisklasse Nord 1. Der Rivale aus der Nachbarschaft, der Sportclub D.L.P, setzte sich hingegen große Ziele, aber bleibt derzeit weit hinter seinen Erwartungen zurück. Am Sonntag treffen die beiden Mannschaften in Löpsingen um 15 Uhr aufeinander. Für den Sportclub ist dieses Spiel ein besonders wichtiges, zumal es heißt, an die gute Leistung aus dem vorherigen Spiel anzuknüpfen, um am heimischen Kirchweihwochenende zu punkten.

