Schützen kämpfen um den Wanderpokal beim Masters-Cup

Jubiläumsauflage des Schützen Masters-Cups in der Wassertrüdinger Hesselberghalle. Am Sonntag, 29. Dezember, wird der 20. Masters-Cup als Wettkampf von sechs Schützengauen aus Westmittelfranken, Hohenlohe und Donau-Ries ausgetragen. Das „Who’s Who“ des Schützensports trifft sich zum Jahresausklang in der Hesselberghalle. Vier Tage nach dem fußballerischen Top-Event, dem 31. Mitternachtsturnier des TSV Wassertrüdingen, findet mit dem Masters-Cup ein weiterer sportlicher Höhepunkt in der Hesselberghalle statt.

Unter anderem werden Marc Zellinger und Katharina Kuhn für den Ries-Gau Nördlingen an die Schießstände gehen. Der vor zwei Jahren neu gewählte Präsident des Schützengaues Hesselberg, Jens Gärtner aus Bechhofen, verspricht hochkarätige und spannende Wettkämpfe der Schützinnen und Schützen.

„Schießsport live erleben“

Initiiert wurde dieses Vergleichsschießen der Schützen vom ehemaligen Gauschützenmeister Walter Beck aus Bechhofen im Jahr 2001. Einen sportlich-fairen Wettkampf der besten Schützen „zwischen Main und Donau“ zur Werbung für den Schützensport sollte der Masters-Cup werden. Daraus entwickelte sich eine hochkarätige Sportveranstaltung und Zuschauermagnet. Als idealer Austragungsort, da zentral gelegen, hat sich die Hesselberghalle bewährt, in der die zwölf elektronischen Schießstände großzügig aufgebaut werden können und die Zuschauer auf der Tribüne über direkte Schussanzeige hautnah das Ergebnis sehen. Die Wettkämpfe am Sonntag, 29. Dezember, starten um 9.30 Uhr in der Luftpistolendisziplin. Einlass in die Halle am Erlenweg ist ab 8.45 Uhr. Um 10.45 Uhr folgen die Schüler- und Jugendklassen und um 12 Uhr treten die Bogenschützen an.

Seit vier Jahren wird parallel dieser Bogenwettbewerb ausgetragen. Für 13.15 Uhr und um 16.15 Uhr sind Herren- und Damenklassen im Luftgewehr angesetzt und um 14.30 Uhr treten einige Prominente an die Schießstände. Die starke Juniorenklasse geht um 15 Uhr an die Stände. Das Finale der besten Bogenschützen findet um 17.30 Uhr statt und das der Luftgewehr- und Luftpistolenschützen um 18.45 Uhr. Unmittelbar nach den Wettkämpfen finden die Siegerehrungen statt, für 19.30 Uhr ist die offizielle Preisverteilung des Wanderpokals vorgesehen. Kommen, sehen und staunen bei „Schießsport live erleben“ heißt das Motto des Masters-Cups am Sonntag, 29. Dezember, in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen.