Ehrungen für engagierte Vereinsarbeit

In Krumbach werden ehrenamtliche Mitstreiter des Sports ausgezeichnet – darunter sechs Vertreter aus dem Landkreis Donau-Ries.

Wenn der Bezirk Schwaben und der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) in Schwaben zu einer gemeinsamen Veranstaltung einladen, stehen besonders die engagierten Personen aus dem Hintergrund im Rampenlicht. In Krumbach (Landkreis Günzburg) ließen Sportfunktionäre und Politiker verdiente Persönlichkeiten im Ehrenamt aus den Sportkreisen Neu-Ulm, Dillingen, Günzburg und Donau-Ries hochleben.

Der stellvertretende Bezirkstagspräsident Alfons Weber überreichte im Stadtsaal der Stadt Krumbach, auch an sechs Personen aus dem Landkreis Donau-Ries, eine Verdienstplakette mit Ehrenurkunde. Eingangs der Veranstaltung begrüßte der Bezirksvorsitzende und BLSV-Vizepräsident, Bernd Kränzle, die geladenen Gäste. Er freute sich, dass nach vier Jahren wieder ein Tag des Ehrenamtes im Sport durchgeführt werden kann.

Sechs Geehrte aus dem Sportkreis Donau Ries

In seinem Grußwort ging der Bürgermeister der Stadt Krumbach, Hubert Fischer, auf die Wichtigkeit der Sportvereine mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Kommunen ein und gratulierte den zu Ehrenden zu ihrer Auszeichnung. In seinen Ausführungen würdigte Alfons Weber die Leistungen der Ehrenamtlichen ausführlich und bedankte sich für ihr ehrenamtliches Engagement. Im Anschluss nahm er die Ehrungen vor.

Die Laudatio für die Geehrten aus dem Sportkreis Donau-Ries hielt der BLSV-Kreisvorsitzende Roland Pickhard. Insgesamt wurden 21 Personen aus vier Sportkreisen in Schwaben geehrt, darunter sechs Frauen und Männer aus dem Sportkreis Donau-Ries. Dies waren im Einzelnen: Agnes Breimair (SV Nordheim), Erich Hofmann (PSV Donauwörth), Siegfried Kastl (SV Nordheim), Marille Meisinger (TSV Rain), Christian Neubauer (TSV Mönchsdeggingen) und Michael Riess (SV Hoppingen). Siegfried Kastl und Christian Neubauer konnten aus terminlichen Gründen nicht an der Festveranstaltung teilnehmen. (AZ)