Saisonrückblick Kreisklasse Nord 1: So eng war das Titelrennen

Die Saison 2024/25 in der Fußball-Kreisklasse Nord 1 war geprägt vom Zweikampf um die Meisterschaft zwischen dem SV Mauren und dem Sportclub D.L.P. Es gab nur drei verschiedene Tabellenführer: an den ersten beiden Spieltagen die SG Jura Kickers, ab dem dritten Spieltag und an 23 von 26 Spieltagen der SV Mauren. Nur am 14. Spieltag führte der Sportclub D.L.P das Feld an.

Mit einem 1:0-Erfolg beim Lauber SV machte der SV Mauren am letzten Spieltag sein Meisterstück und stieg damit erstmals in die Kreisliga Nord auf. Bis auf ein Unentschieden hat der SVM alle Spiele im Jahr 2025 gewonnen und somit den hartnäckigen Verfolger und „Weihnachtsmeister“ Sportclub D.L.P. entscheidend um drei Punkte distanziert.

Saisonbilanz der Fußball-Kreisklasse Nord 1: SC D.L.P. ist die beste Heimmannschaft

Heimstärkste Mannschaft war der Sportclub D.L.P. mit 35 Heimpunkten, zugleich die einzige Mannschaft ohne Heimniederlage. Der SV Mauren erreichte 31 Heimpunkte, einzige Mannschaft ohne Heimsieg war der TSV Bissingen. In der reinen Auswärtsbilanz die Nummer eins war der SV Mauren mit 34 Punkten. Nicht erfolgreich verlief die Relegation für die beiden beteiligten Vereine: Vize-Meister Sportclub D.L.P. musste vor der tollen Kulisse von fast 1400 Zuschauern die Überlegenheit des SV Donaumünster-Erlingshofen anerkennen und die SpVgg Minderoffingen sah gegen den TSV Wertingen II schon wie der Sieger aus, verlor aber in der Verlängerung.

Mit neun verwandelten Strafstößen war Michael Brenner der erfolgreichste Elfmeterschütze. Frühzeitige Trainerwechsel gab es bei der SpVgg Ederheim (Tobias Müller für Stefan Kraus), beim SV Megesheim (Patrick Bauer für Massimiliano Porcari) und beim TSV Mönchsdeggingen (Matthias Arndt für Jens Meckert). Die Kreisklasse Nord 1 ist die Liga mit den meisten Toren: Insgesamt 706 Tore ergeben einen guten Schnitt von 3,87 Treffern pro Spiel. Der höchste Sieg war das 11:1 der SpVgg Deiningen bei der SpVgg Minderoffingen. Die Fairnesswertung gewann der SV Mauren mit nur 28 Gelben Karten und vier Zeitstrafen in 26 Spielen. Die meisten Zeitstrafen (neun) kassierte der TSV Harburg.

Torschützenliste Kreisklasse Nord 1:

29 Tore: Maximilian Beck (Sportclub D.L.P.)

28 Tore: Simon Löfflad (SV Mauren)

24 Tore: Michael Brenner (SpVgg Ederheim)

23 Tore: Massimiliano Porcari (SV Megesheim)

19 Tore: Tim Betzler, Peter Gerstmeier (beide SpVgg Deiningen), Tomek Ulrich (Sportclub D.L.P.)

16 Tore: Christoph Kolitsch (TSV Harburg)

14 Tore: Timo Willig (FSV Marktoffingen), Matthias Pickel (SV Mauren)

13 Tore: Hannes Reichherzer (FSV Marktoffingen)

12 Tore: Moritz Straßner (Sportclub D.L.P.), Lars Möhnle (SpVgg Ederheim), Manuel Kleemann (SG Niederhofen/Hausen)

10 Tore: Marco Roßkopf, Maximilian Schuster (beide SG Jura Kickers), Matthias Maurer (Lauber SV), Manuel Schreitmüller, Sven Schreitmüller (beide SV Mauren), Philipp Beck (TSV Mönchsdeggingen)

9 Tore: Pascal Heinze (Sportclub D.L.P.), Jonas Wiedemann (TSV Harburg)

8 Tore: Yunus Emre Aydin (FSV Flotzheim), Jannik Trollmann (Lauber SV), Tim Seitz (FSV Marktoffingen)

7 Tore: Samuel Thurian (TSV Bissingen), Elion Shala, Paul Hauk (beide FSV Flotzheim), Chris Luderschmid (SG Jura Kickers), Stefan Wurm (TSV Mönchsdeggingen)