Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

SV Wechingen dominiert SG Möttingen und sichert sich wichtigen Sieg in A-Klasse

Fußball

SV Wechingen zeigt Dominanz gegen SG Möttingen/Mönchsdeggingen II

A-Klasse: Wechingen setzt sich 3:1 durch, auch Grosselfingen triumphiert nach umkämpftem Spiel gegen Minderoffingen. Amerdingen feiert Sieg in Bäumenheim.
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Ausweichplatz in Holzkirchen (wegen Flutlicht) gewann der SV Wechingen (in Grau) mit 3:1 gegen die SG Möttingen/Mönchsdeggingen II.
    Auf dem Ausweichplatz in Holzkirchen (wegen Flutlicht) gewann der SV Wechingen (in Grau) mit 3:1 gegen die SG Möttingen/Mönchsdeggingen II. Foto: Dieter Mack

    Wenige Spiele mit Rieser Beteiligung fanden aufgrund des Nördlinger Stadtmauerfestes (wie berichtet) am Wochenende in der A-Klassen Nord 1 statt. Bereits am Freitagabend konnten jedoch Wechingen und Grosselfingen jeweils drei Punkte einfahren und so in der Tabelle klettern. Als einziger Ries-Vertreter in der A-Klasse Nord 2 war die SG Amerdingen ebenfalls erfolgreich - der TSV Bäumenheim hatte beim 1:3 das Nachsehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden