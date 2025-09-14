SV Wechingen zeigt Dominanz gegen SG Möttingen/Mönchsdeggingen II

Wenige Spiele mit Rieser Beteiligung fanden aufgrund des Nördlinger Stadtmauerfestes (wie berichtet) am Wochenende in der A-Klassen Nord 1 statt. Bereits am Freitagabend konnten jedoch Wechingen und Grosselfingen jeweils drei Punkte einfahren und so in der Tabelle klettern. Als einziger Ries-Vertreter in der A-Klasse Nord 2 war die SG Amerdingen ebenfalls erfolgreich - der TSV Bäumenheim hatte beim 1:3 das Nachsehen.

86685 Huisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Bäumenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dominanz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis