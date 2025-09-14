SV Wechingen zeigt Dominanz gegen SG Möttingen/Mönchsdeggingen II

Wenige Spiele mit Rieser Beteiligung fanden aufgrund des Nördlinger Stadtmauerfestes (wie berichtet) am Wochenende in der A-Klassen Nord 1 statt. Bereits am Freitagabend konnten jedoch Wechingen und Grosselfingen jeweils drei Punkte einfahren und so in der Tabelle klettern. Als einziger Ries-Vertreter in der A-Klasse Nord 2 war die SG Amerdingen ebenfalls erfolgreich - der TSV Bäumenheim hatte beim 1:3 das Nachsehen.
Fußball
