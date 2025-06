Tennis-Herren 70 des TC Rot-Weiß Nördlingen auf Meisterschaftskurs

Seit Jahren sind die Herren 70 des TC Rot-Weiß Nördlingen ein „Aushängeschild“ des Tennisclubs. Nachdem das Team eine Zeitlang sogar in der Bayernliga aufgeschlagen hat, sind die „Oldies“ diese Saison unangefochtener Tabellenführer in der Landesliga II. Anfang dieser Woche waren sie beim Tabellenzweiten, dem TC Karlsfeld am See, zu Gast und kehrten sogar mit einem 6:0-Erfolg aus dem Münchener Vorort zurück. Die Nördlinger Mannschaft trat in Bestbesetzung an – das heißt mit den Ranglistenpositionen 1-4.

Mannschaftsführer Helmut Meyr auf Position 1 hatte es mit einem Gegner zu tun, der in der BTV-Leistungsklassen-Einstufung sogar etwas besser positioniert und dadurch favorisiert war. Um so erstaunlicher war es, dass Helmut Meyr seinem Kontrahenten bereits im ersten Satz zeigte, wer „Chef im Ring“ ist und diesen mit 6:0 für sich entschied. Nach Meyrs Führung von 3:1 im 2. Satz gab sein Gegner auf. Alle weiteren Einzelpartien wurden von Hermann Offinger, Helmut Stiller und Hermann Schröder ebenfalls klar in zwei Sätzen gewonnen, obwohl auch hier die sogenannten Leistungsklassen-Einstufungen etwa gleich waren. Damit war das Match nach den Einzeln bereits zugunsten der Gäste aus dem Ries entschieden.

TC Rot-Weiß Nördlingen: Herren 70 fehlt ein Sieg zur Meisterschaft

Im Doppel kam anschließend noch Helmut Deubler zum Einsatz, der mit seinem Partner Hermann Schröder 6:3/7:6 gewann. Das Einser-Doppel Meyr/Offinger war mit dem Ergebnis von 6:4/6:1 erfolgreich. Als absolute Verstärkung hat sich bisher Hermann Schröder erwiesen, der in dieser Saison vom TC Donauwörth zu dem Team als sogenannter Spielgemeinschaftler dazugestoßen ist. Genauso wie Mannschaftsführer Helmut Meyr kam er in allen fünf Matches zum Einsatz und gewann ebenso wie Helmut Meyr alle fünf Einzelspiele. Nach insgesamt vier 5:1-Erfolgen gegen TC Gerlinden, SV Lochhausen, TSV Unterhaching und SVN München und dem 6:0-Auswärtssieg fehlt dem Team nur noch ein Sieg, um uneinholbar Meister in der Landesliga II zu sein.