Eltern-Kind-Turnier des TC Riesbürg wird ein voller Erfolg

Zwölf Kinder zeigen mit ihren Teampartnern ihr ganzes Können. Gemeinsam mit Verwandten oder Freunden wurde um jeden Ball gekämpft.

Zwölf Kinder haben sich mit einem Elternteil oder einem Freund beim Eltern-Kind-Turnier des TC Riesbürg angemeldet. Es wurden in drei Kategorien jeder gegen jeden gespielt: U18, U12 und U10 Midcourt. Nach zwei Stunden standen die Sieger fest.

Bei der U18 gewannen Silvia Bakala mit Joachim Herrling in einem spannenden, hart umkämpften Match gegen Nina Drewniok und Hans Kraus im Tiebreak mit 7:6. Bei der U12 konnten Luis Aschenbrenner und Papa Jochen mit 4:3 gegen Sebastian Braun und Mama Sonja den Sieg erringen. In der Kategorie U10 Midcourt gingen Ben Singer mit Onkel Steffen gegen Alexander Braun und Patin Katharina Sobek als Sieger hervor. Im Anschluss wurde gegrillt und in der lauen Sommernacht so manche Sternschnuppe entdeckt. (AZ)