Tennis-Jugend des TC Nördlingen dominiert das Wochenende

Bei den Heimspielen auf der Marienhöhe ist der Nachwuchs nicht zu schlagen. Ein Unentschieden und drei Siege stehen zu Buche. Einem Team winkt der Titel.

Nur einen Punkt haben die Jugendteams des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen am vergangenen Wochenende auf der Marienhöhe abgegeben – die U15-Mädchen spielten unentschieden gegen den TSV Haunstetten. Die anderen drei Teams erzielten relativ hohe Siege.

Am Freitag spielten die Knaben U15 gegen den TC Schießgraben Augsburg IV und gewannen mit 5:1. Hannes Ruf, Matthis Lichtenstern und Moritz Weinig ließen in ihren Einzeln nichts anbrennen und ließen ihren Kontrahenten in jeweils zwei Sätzen kaum eine Siegchance. Anschließend wurden auch die beiden Doppel von Lichtenstern/Weinig und Hannes Ruf/Max Agne gewonnen, sodass das Endergebnis feststand. Lichtenstern/Weinig lieferten dabei einen wahren Krimi gegen das gegnerische Spitzendoppel ab. Nach 6:2 im ersten Satz verloren sie den zweiten im Tiebreak und gewannen schließlich den dritten im Match-Tiebreak mit 11:9.

Tennis in Nördlingen: Kleinfeld-U9 lässt Harburg im Derby keine Chance

Gleichzeitig hatte das Kleinfeld-U9-Team ein Lokalderby gegen den TSV Harburg, das 16:2 für die Gastgeber ausging. In der Besetzung Tobias Schmidt, Matts Wittner, Paola Wittner und Lotta Wohlfarth gingen alle Einzel und Doppel an die Nördlinger. Lea Mugrauer aus Harburg gelang dabei zumindest ein Satzgewinn gegen Tobias Schmidt. Lediglich ein Motorik-Teil wurde von den Gästen für sich entschieden. Damit steht das Kleinfeldteam an der Tabellenspitze der Südliga 2.

Gegen ein starkes Team aus Haunstetten gelang den Mädchen U15 ein Unentschieden. Die Punkte für die Nördlingerinnen wurden durch ihre Spitzenspielerinnen Felicia Bihr und Anastasiya Belaya sowohl in den Einzeln als auch im gemeinsamen Doppel eingefahren. Ebenfalls eitel Sonnenschein herrscht bei den Junioren II. Nach ihrem 6:0 gegen den TC Weisingen haben sie im letzten Match die Chance auf den Meistertitel. In der Besetzung Noah Spielberger, Linus Metzger, Dominik Kauder und Janosch Papp ließ man den Gästen weder in den Einzeln noch in den Doppeln auch nur einen einzigen Satz. (AZ)