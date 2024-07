Trübes Tenniswochenende für die Oettinger Jugend- und Herrenteams

Nur die erste Juniorenmannschaft des TC Oettingen kann einen Sieg vorweisen, drei weitere Teams verlieren. Die Herren unterliegen der Airbus-Mannschaft klar.

Oettingens Tennismannschaften hatten am Wochenende wenig zu feiern, drei Niederlagen stand nur ein Sieg gegenüber. Besonders die Herren hatten mit ihren Gegnern vom Airbus HC SC Donauwörth Probleme, auch Knaben und Junioren II unterlagen. Der Lichtblick waren die Junioren I, die sich gegen den TSV Harburg mit 5:1 durchsetzten.

Gegen den TC Wertingen hatten die Oettinger Knaben wenig Chancen. Jonah Gießl, Emil Eisen und Alexander Kögel konnten die Einzel nicht für sich entscheiden, Daniel Vitkovsky profitierte beim Stand von 5:1 von der Aufgabe seiner Gegnerin. Im Doppel Gießl/D. Vitkovsky war es mit 4:6/5:7 sehr knapp, Kögel/Tobias Jaumann unterlagen 2:6/1:6, sodass am Ende nur ein 1:5 heraussprang.

Tennis in Oettingen: Junioren I gelingt der einzige Sieg

Auf dasselbe Endergebnis kam die zweite Juniorenmannschaft, ebenfalls gegen den TC Wertingen. Clemens Kraus holte noch auf zu einem 3:6/5:7, Elijah Gießl (3:6/3:6) sowie Matthias Jaumann (3:6/2:6) konnten gegen höherklassige Gegner nicht mithalten und Elias Bee kämpfte sich bis zum Match-Tiebreak (6:2/5:7/3:10). Das Doppel Kraus/Jaumann ging relativ klar an Wertingen, während Gießl/Bee das Spiel drehten und im Match-Tiebreak erfolgreich waren (3:6/6:3/10:3).

Einen 5:1-Erfolg gegen den TSV Harburg verbuchte die erste Juniorenmannschaft. Zwar unterlag Tobias Vitkovsky an Position eins, doch Simon Vitkovsky und Simon Käser gewannen ihre Spiele relativ ungefährdet. Jonah Gießl trat gegen einen Ersatzspieler an, weshalb das Match und auch das entsprechende Doppel (Käser/Gießl) automatisch für Oettingen gewertet wurden. Die Brüder Vitkovsky holten in ihrem Doppel ein routiniertes 6:1/6:3.

Oettingens Tennis-Herren sind Donauwörth nicht gewachsen

Ein schärferer Wind wehte den Oettinger Herren in der Südliga 3 um die Nase. Sie unterlagen 0:9 gegen die Mannschaft von Airbus HC SC Donauwörth, deren Spieler durchweg höhere Leistungsklassen aufwiesen. Benjamin und Tobias Vitkovsky konnten an Position eins und zwei nur wenige Spiele machen. Simon Vitkovsky erspielte ebenso wie Florian Düthorn ein solides 3:6/4:6. Herbert Wilhelm und Martin Langenbucher konnten sich ebenfalls nicht gegen ihre Gegner durchsetzen. Die Doppel B. Vitkovsky/Johannes Fleckenstein, S. Vitkovsky/Langenbucher, T. Vitkovsky/Düthorn gingen alle mehr oder weniger deutlich an die Donauwörther. (AZ)

